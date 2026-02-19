РУС
За сутки враг провел более 200 атак на разных направлениях фронта, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны продолжают отражать попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, срывают планы и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и осуществил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности недалеко от Орестополя, Покровского, Подгавриловки, Верхней Терсы, Сергиевки, Гуляйпольского, Воздвижовки, Копанов, Терсянки, Орехова, Зорницы и Барвиновки.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения, противник осуществил 139 обстрелов, из которых 11 – с применением РСЗО. Также нанес два авиаудара с применением пяти КАБ.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Вильча, Фиголовка, Зеленое и Зарубинка.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Дробышево, Ставки и Заречное.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Закитное, Резниковка, Платоновка и Пазено.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Краматорском направлении, по уточненной информации, враг семь раз атаковал в районах Бондарного, Федоровки и Часова Яра.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Константиновском направлении враг осуществил 22 атаки вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русина Яра, Плещиевки, Щербиновки, Софиевки, Новопавловки и Ильиновки.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Затишье, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Белицкое и Дачное.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Александровском направлении противник атаковал десять раз. Пытался продвинуться в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья, Сосновки и Злагоды.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Гуляйпольском направлении произошло 49 атак оккупантов — в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Зализнычного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Ореховском направлении агрессор провел четыре атаки в направлениях Малой Токмачки, Степного, Малых Щербаков и Приморского.

Ситуация на фронте на утро 19 февраля

На Приднепровском направлении боевые столкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и пушку противника.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 830 человек. Также враг потерял танк, три боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 406 беспилотных летательных аппаратов и 117 единиц автомобильной техники.

