За сутки враг провел более 200 атак на разных направлениях фронта, - Генштаб. КАРТА

Силы обороны продолжают отражать попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, срывают планы и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 88 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4524 дрона-камикадзе и осуществил 2769 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 127 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности недалеко от Орестополя, Покровского, Подгавриловки, Верхней Терсы, Сергиевки, Гуляйпольского, Воздвижовки, Копанов, Терсянки, Орехова, Зорницы и Барвиновки.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения, противник осуществил 139 обстрелов, из которых 11 – с применением РСЗО. Также нанес два авиаудара с применением пяти КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Вильча, Фиголовка, Зеленое и Зарубинка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.

На Лиманском направлении противник атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Дробышево, Ставки и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Закитное, Резниковка, Платоновка и Пазено.

На Краматорском направлении, по уточненной информации, враг семь раз атаковал в районах Бондарного, Федоровки и Часова Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 22 атаки вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русина Яра, Плещиевки, Щербиновки, Софиевки, Новопавловки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Затишье, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Белицкое и Дачное.

На Александровском направлении противник атаковал десять раз. Пытался продвинуться в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья, Сосновки и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 49 атак оккупантов — в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Зализнычного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении агрессор провел четыре атаки в направлениях Малой Токмачки, Степного, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении боевые столкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и пушку противника.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 830 человек. Также враг потерял танк, три боевые бронированные машины, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 406 беспилотных летательных аппаратов и 117 единиц автомобильной техники.