Найбільше ворог атакує на Гуляйпільському напрямку, загалом за добу 138 боєзіткнень, - Генштаб

Розпочалася 1460-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 8 годину 22 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Україні

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 97 авіаційних ударів, скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8328 дронів-камікадзе та здійснив 3389 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 80 із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Суми, Великомихайлівка, Просяна, Писанці, Розівка, Гірке, Залізничне, Мирне, Гуляйпільське, Лугівське, Чарівне, Барвінівка, Любицьке, Долинка, Комишуваха, Юльївка, Новоандріївка, Таврійське, Новоолександрівка.

Удари по окупантах

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три пункти управління БпЛА, два командно-спостережних пункти, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ, три гармати противника та іще одну важливу ціль.

Також читайте: Ворог посилює тиск та намагається інфільтруватися в напрямку Різниківки та Голубівки на Донеччині, - УВ "Схід"

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано одне боєзіткнення, противник здійснив 74 обстріли, з яких 6 - із застосуванням РСЗВ. Також завдав двох авіаударів чотирма КАБами.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Піщаного.

Бої на сході

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки.

Читайте: Війна не зайшла в глухий кут. РФ втрачає більше військових, ніж встигає набирати, - Сирський

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки та Закітного.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку боєзіткнення не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки та Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Шахове, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районі Запорізького.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів: у районах Гуляйполя та Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного, Мирного, Гіркого.

Також читайте: Ворог активно застосовує баражуючі боєприпаси на Північно-Слобожанському напрямку, - 78 ОДШБр

На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.