Больше всего враг атакует на Гуляйпольском направлении, в целом за сутки 138 боестолкновений, - Генштаб

Начался 1460-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 часов 22 февраля

Удары по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 97 авиационных ударов, сбросил 280 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8328 дронов-камикадзе и осуществил 3389 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Сумы, Великомихайловка, Просяна, Писанцы, Розовка, Горка, Зализничное, Мирное, Гуляйпольское, Луговское, Чаривное, Барвиновка, Любицкое, Долинка, Камышеваха, Юльевка, Новоандреевка, Таврическое, Новоалександровка.

Удары по оккупантам

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три пункта управления БПЛА, два командно-наблюдательных пункта, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ, три пушки противника и еще одну важную цель.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки было зафиксировано одно боестолкновение, противник осуществил 74 обстрела, из которых 6 - с применением РСЗО. Также нанес два авиаудара четырьмя КАБами.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Двуречанское.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ставок, Дробышево и Масляковки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Дроновки и Закотного.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 атак вблизи Константиновки, Иванополья, Щербиновки, Берестка, Русина Яра, Софиевки, Новопавловки и Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка и Новопавловка.

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районе Запорожского.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 35 атак оккупантов: в районах Гуляйполя и Зализничного, Староукраинки, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья, Загорного, Мирного, Горкого.

На Ореховском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение в районе Приморского.

На Приднепровском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.