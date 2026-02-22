Враг усиливает давление и пытается проникнуть в направлении Резниковки и Голубовки на Донетчине, - ГВ "Схід"
Российские войска усиливают давление в направлении населенных пунктов Резниковка и Голубовка в Донецкой области.
Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід"", сообщает Цензор.НЕТ.
Славянское направление
На Славянском направлении оккупанты безуспешно пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Дроновки и Закотного. Две из трех атак еще продолжаются.
Враг также усиливает давление в направлении населенных пунктов Резниковка и Голубовка. Россияне систематически, не считаясь с потерями своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации в направлении этих населенных пунктов, однако их пехотные группы подвергаются огневому поражению. Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ситуацию.
Константиновское направление
На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Щербиновки, Берестка, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки. Три атаки продолжаются.
Покровское направление
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Лиман, Покровск, Удачное, Молодецкое. Уже остановлено 19 атак.
Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности, в районе населенного пункта Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения зоны обстрела и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается.
В то же время, подразделения сил обороны Украины противодействуют попыткам врага окружить наши подразделения. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия нашими подразделениями.
Активно работают артиллерия и дронные подразделения Сил обороны, в частности в районе Гришино. Враг несет значительные потери.
Так, за прошедшие 10 суток только дронные подразделения, задействованные в обороне Покровско-Мирноградской агломерации, ликвидировали и ранили 420 оккупантов, уничтожили и повредили 34 единицы бронетехники и артиллерийских систем, 44 грузовых и легковых автомобиля, 20 единиц квадро- и мототехники, более 230 укрытий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль