Враг усиливает давление и пытается проникнуть в направлении Резниковки и Голубовки на Донетчине, - ГВ "Схід"

Славянское направление

На Славянском направлении оккупанты безуспешно пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Дроновки и Закотного. Две из трех атак еще продолжаются.

Враг также усиливает давление в направлении населенных пунктов Резниковка и Голубовка. Россияне систематически, не считаясь с потерями своей живой силы, предпринимают попытки инфильтрации в направлении этих населенных пунктов, однако их пехотные группы подвергаются огневому поражению. Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные рубежи и контролируют ситуацию.

Константиновское направление

На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Щербиновки, Берестка, Русина Яра, Софиевки и Новопавловки. Три атаки продолжаются.

Покровское направление

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Лиман, Покровск, Удачное, Молодецкое. Уже остановлено 19 атак.

Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности, в районе населенного пункта Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения зоны обстрела и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается.

В то же время, подразделения сил обороны Украины противодействуют попыткам врага окружить наши подразделения. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокирование вражеской логистики, системно проводятся поисково-ударные действия нашими подразделениями.

Активно работают артиллерия и дронные подразделения Сил обороны, в частности в районе Гришино. Враг несет значительные потери.

Так, за прошедшие 10 суток только дронные подразделения, задействованные в обороне Покровско-Мирноградской агломерации, ликвидировали и ранили 420 оккупантов, уничтожили и повредили 34 единицы бронетехники и артиллерийских систем, 44 грузовых и легковых автомобиля, 20 единиц квадро- и мототехники, более 230 укрытий.

