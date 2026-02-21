Россияне продвинулись вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что противник продвигается в Резныковке, Голубовке и вблизи Гришиного на Донетчине.
Та,хто там розуміє,що головне,їм м'яса давай.
Коли заберуть,тоді найвеличніший скаже, що готовий до мирної угоди-така в нього тактика.