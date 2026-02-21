РУС
Новости Обновление карты DeepState
1 857 7

Россияне продвинулись вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье", - говорится в сообщении.

Оккупанты продвигаются возле трех населенных пунктов на Востоке

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что противник продвигается в Резныковке, Голубовке и вблизи Гришиного на Донетчине.

Читайте также: Никифоровка и Бондарное в Донецкой области - под контролем Сил обороны, - УВ "Восток"

Донецкая область (5624) Бахмутский район (741) Платоновка (4) Приволье (2) Бондарное (4) DeepState (459)
Де там ішак звільнив територію 300кмх2?
21.02.2026 18:33 Ответить
У його наркотичних снах!
21.02.2026 21:06 Ответить
Поки буде червоніти, ніякого миру не буде. Тількі гроші на командіровочні улетять в трубу.
21.02.2026 18:34 Ответить
Якби ми нарешті розпочали масово переносити наші ФПВ дрони на безпілотниках в тил росіянам на 30-50 км то ми би знищили російську логістику і поставили хрест на їхньому наступу
21.02.2026 18:59 Ответить
Біля столоці знищили їх логістику і вони самі поперли назад,те саме по Херсону.
Та,хто там розуміє,що головне,їм м'яса давай.
21.02.2026 19:16 Ответить
Просуваються,поки не заберуть ці дві області.
Коли заберуть,тоді найвеличніший скаже, що готовий до мирної угоди-така в нього тактика.
21.02.2026 19:07 Ответить
Отрицательное наступление.
21.02.2026 19:08 Ответить
 
 