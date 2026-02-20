Враг снова продвигается на Донетчине, - DeepState

Противник продвигается в Резницовке, Голубовке и вблизи Гришиного в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг продвинулся в Резницовке (Бахмутский район, Донецкая область), Голубовке (Краматорский район, Донецкая область) и вблизи Гришиного (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся возле Берестка, - DeepState. КАРТА