Враг снова продвигается на Донетчине, - DeepState

Противник продвигается в Резницовке, Голубовке и вблизи Гришиного в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Резницовке (Бахмутский район, Донецкая область), Голубовке (Краматорский район, Донецкая область) и вблизи Гришиного (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты

