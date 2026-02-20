5 116 8
Ворог знову має просування на Донеччині, - DeepState
Противник має просування у Різниківці, Голубівці та поблизу Гришиного у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Різниківці (Бахмутський район, Донецька область), Голубівці (Краматорський район, Донецька область) та поблизу Гришиного (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені карти
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Члєномвредітєльство Оманського … ****** ним задоволений!