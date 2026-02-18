РУС
905 1

Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового. Враг продвинулся возле Берестка, - DeepState. КАРТА

Бересток карта

Силы обороны отбросили в Синельниковском районе Днепропетровской области. Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области. 

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как изменились карты?

"Карта обновлена. Силы обороны отбросили противника вблизи Вишневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Вербового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Тернового (село в Синельниковском районе Днепропетровской области). Враг продвинулся вблизи Берестка (поселок Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Вишневое Вербовое
Вишневое и Вербовое

Терновое карта
Терновое

Бересток карта

Бересток

На deepstate xyz +6.279 km² сьогодні.
Ні, не цікава новина.
18.02.2026 11:22 Ответить
 
 