Россияне продвинулись вблизи Платоновки и в Мирнограде. ВСУ зачистили район проникновения врага вблизи Белицкого, - DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Платоновки и в Мирнограде. Силы обороны зачистили район проникновения врага вблизи Белицкого.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Платоновки (Бахмутский район) и в Мирнограде (Покровский район)", - говорится в сообщении.

Карта DeepState: оккупанты давят в Мирнограде

Успехи Сил обороны

Сообщается, что Силами обороны был зачищен район проникновения врага вблизи Белицкого в Покровском районе.

Также уточнена ситуация в Родинском Покровского района.

Читайте также: Мирноград "поглощается" российскими войсками, оборона города подходит к концу, - DeepState

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские захватчики оккупировали Ровно в Донецкой области. Также есть продвижение на Покровском направлении.

Читайте также: Враг пытается охватить "клешнями" Покровск и Мирноград, - 7 корпус ДШВ

Донецкая область (3407) Мирноград (230) Бахмутский район (737) Покровский район (1513) Платоновка (2) Родинское (73) Белицкое (34) DeepState (445)
