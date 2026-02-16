Россияне продвинулись вблизи Платоновки и в Мирнограде. ВСУ зачистили район проникновения врага вблизи Белицкого, - DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи Платоновки и в Мирнограде. Силы обороны зачистили район проникновения врага вблизи Белицкого.

Продвижение врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Платоновки (Бахмутский район) и в Мирнограде (Покровский район)", - говорится в сообщении.

Успехи Сил обороны

Сообщается, что Силами обороны был зачищен район проникновения врага вблизи Белицкого в Покровском районе.

Также уточнена ситуация в Родинском Покровского района.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские захватчики оккупировали Ровно в Донецкой области. Также есть продвижение на Покровском направлении.

