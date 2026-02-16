Росіяни просунулись поблизу Платонівки та у Мирнограді. ЗСУ зачистили район проникнення ворога поблизу Білицького, - DeepState

Російські окупаційні війська просунулись поблизу Платонівки та у Мирнограді. Сили оборони зачистили район проникнення ворога поблизу Білицького.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Платонівки (Бахмутський район) та у Мирнограді (Покровський район)", - йдеться у повідомленні.

Успіхи Сил оборони

Повідомляється, що Силами оборони було зачищено район проникнення ворога поблизу Білицького у Покровському районі.

Також уточнено ситуацію в Родинському Покровського району.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували Рівне в Донецькій області. Також є просування на Покровському напрямку.

