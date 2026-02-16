Росіяни просунулись поблизу Платонівки та у Мирнограді. ЗСУ зачистили район проникнення ворога поблизу Білицького, - DeepState
Російські окупаційні війська просунулись поблизу Платонівки та у Мирнограді. Сили оборони зачистили район проникнення ворога поблизу Білицького.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Платонівки (Бахмутський район) та у Мирнограді (Покровський район)", - йдеться у повідомленні.
Успіхи Сил оборони
Повідомляється, що Силами оборони було зачищено район проникнення ворога поблизу Білицького у Покровському районі.
Також уточнено ситуацію в Родинському Покровського району.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували Рівне в Донецькій області. Також є просування на Покровському напрямку.
Тобто з БК все не досить гут.. 😭🤐🤐🤬🤬😡
