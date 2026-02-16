Росіяни просунулись поблизу Платонівки та у Мирнограді. ЗСУ зачистили район проникнення ворога поблизу Білицького, - DeepState

Російські окупаційні війська просунулись поблизу Платонівки та у Мирнограді. Сили оборони зачистили район проникнення ворога поблизу Білицького.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Платонівки (Бахмутський район) та у Мирнограді (Покровський район)", - йдеться у повідомленні.

Мапа DeepState: окупанти тиснуть у Мирнограді

Успіхи Сил оборони

Повідомляється, що Силами оборони було зачищено район проникнення ворога поблизу Білицького у Покровському районі.

Також уточнено ситуацію в Родинському Покровського району.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували Рівне в Донецькій області. Також є просування на Покровському напрямку.

Логістику кацапів вибивати немає чим?
17.02.2026 08:20 Відповісти
Сирок же казав " переходимо до точкових ударів а не масових"....
Тобто з БК все не досить гут.. 😭🤐🤐🤬🤬😡
18.02.2026 08:41 Відповісти
Бо заброньовані на 90-100% силовики, із молодих відставників в ЗСУ лише кожен 40-й, охоронці дуп під кожним деревом і на кожному кроці, наклепали повно офіцерів, які кажуть, що можуть тільки командувати. якби під час Чорнобиля сказали, нехай пісок гребуть салаги, то сиділи б, купа офіцерів втекли закордон і плюють на присягу і їх ніхто не позбавляє звань, тилові частини забиті тренованими биками, а на вулицях хапають хворих людей, про це вже всі говорять, і Аліна Михайлова писала, і статті про ДВРЗ, і т.д.
17.02.2026 11:20 Відповісти
Ментів на Троєщині більше ніж людей. Вночі, взагалі, людей нема, а патрулі один за одним, яка мета цього дійства?
17.02.2026 11:24 Відповісти
Стерегти генератори біля пунктів незламності.
18.02.2026 10:17 Відповісти
Аліна Михайлова ха-ха-ха
17.02.2026 17:30 Відповісти
Ці історії вже всі чули і відео повно, від Соломки, з ДВРЗ.
17.02.2026 20:06 Відповісти
В той же час знову вирішили відігратися на селянах.
https://cv.znaj.ua/538536-novi-pravila-tck-dlya-selyan-hto-vtratit-bronyuvannya
17.02.2026 20:16 Відповісти
 
 