Войска РФ усиливают давление в районах Родинского и Гришино. Ситуация сложная, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и отразили 75 вражеских штурмов за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Обстановка на Покровском направлении

Как отмечается, украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности, в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения зоны обстрела и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается.

В целом, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерова Яра, Сергеевки, Новопавловки.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении наши воины уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильного транспорта, три единицы специальной техники, пять квадроциклов, две артиллерийские системы, два укрытия личного состава, также поражена одна боевая бронированная машина, 11 единиц автомобильного транспорта, две артиллерийские системы и 70 укрытий личного состава противника.

Бои за Покровск и Мирноград

Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское. Подразделения сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага.

Силами обороны Украины осуществляются поисково-ударные действия для недопущения дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожаются транспортные средства, которые пытаются использовать вражеские штурмовые группы.

Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Мирнограде и его окрестностях. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 388 оккупантов за прошедшие сутки.