Війська РФ посилюють тиск у районах Родинського та Гришиного. Ситуація складна, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і відбили 75 ворожих штурмів за минулу добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстановка на Покровському напрямку

Як зазначається, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема, у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.

В цілому, за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку наші воїни знищили 96 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, п’ять квадроциклів, дві артилерійські системи, два укриття особового складу, також уражено одну бойову броньовану машину, 11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу противника.

Також читайте: Війська РФ активізували зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"

Бої за Покровськ та Мирноград

Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилили тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське. Підрозділи сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога.

Силами оборони України здійснюються пошуково ударні-дії для недопущення подальшого просування загарбників, знищуються транспортні засоби, які намагаються використати ворожі штурмові групи.

Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян.

Також читайте: Ворог посилює тиск на Мирноград, - УВ "Схід"

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 388 окупантів за минулу добу.