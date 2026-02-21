Ворог посилює тиск та намагається інфільтруватися в напрямку Різниківки та Голубівки на Донеччині, - УВ "Схід"

Російські війська посилюють тиск у напрямку населених пунктів Різниківка та Голубівка на Донеччині.

Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід", повідомляє Цензор.НЕТ.

Слов’янський напрямок

На Слов’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. Дві з трьох атак іще тривають.

Ворог також посилює тиск у напрямку населених пунктів Різниківка та Голубівка. Росіяни систематично, не рахуючись з втратами своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації у напрямку цих населених пунктів, однак їх піхотні групи зазнають вогневого ураження. Підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію.

Костянтинівський напрямок

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. Три атаки тривають.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Лиман, Покровськ, Удачне, Молодецьке. Уже зупинено 19 атак.

Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилюють тиск, зокрема, у районі населеного пункту Гришине. Ситуація залишається складною. В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.

Водночас, підрозділи сил оборони України протидіють намірам ворога охопити наші підрозділи. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно проводяться пошуково-ударні дії нашими підрозділами.

Активно працюють артилерія та дронові підрозділи Сил оборони, зокрема у районі Гришиного. Ворог несе значні втрати.

Так, за минулі 10 діб лише дронові підрозділи, задіяні у обороні Покровсько-Мирноградської агломерації, ліквідували та поранили 420 окупантів, знищили та пошкодили 34 одиниці бронетехніки та артилерійських систем, 44 вантажних і легкових автомобіля, 20 одиниць квадро- та мототехніки, понад 230 укриттів.

