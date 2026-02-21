РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Бои на Северо-Слобожанском направлении
589 5

Враг активно применяет барражирующие боеприпасы на Северо-Слобожанском направлении, - 78 ОДШБр

Барражирующие боеприпасы не пройдут: 78 ОДШБр на передовой

На Северо-Слобожанском направлении 78 ОДШБр активно препятствует попыткам нарушения логистики ВСУ, уничтожая балластированные боеприпасы и поддерживая оборону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила 78 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

За последнюю неделю ситуация в зоне ответственности бригады существенно не изменилась. Военные зафиксировали увеличение количества ударов БПЛА по позициям бригады.

Штурмовых действий в этом направлении россияне не проводили.

"Враг проводит накопление личного состава с целью вероятных дальнейших штурмовых действий, но при перемещении между позициями противник получает огневое поражение от подразделений бригады, несет потери живой силы и техники, не имея при этом возможности полноценно сформировать ударные группы", - отметили военные.

Бригада систематически наносит поражение российским войскам на направлениях смежных подразделений, обеспечивая:

  • огневую поддержку;

  • усиление оборонительных рубежей;

  • стабилизацию оперативной обстановки;

  • повышение эффективности боевого управления.

Состояние противника

По данным 78 ОДШБр, мобилизационный ресурс противника в возрасте 18-35 лет, физическая форма и общевойсковая подготовка остаются на низком уровне.

Россияне активно используют барражирующие боеприпасы, пытаясь нарушить логистику, однако подразделения бригады своевременно реагируют и срывают эти попытки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бои за Мирноград: оккупанты пытаются взять позиции в "клещи" и вытеснить защитников из северной части города, - 79 ОДШБр

Автор: 

боевые действия (3749) война в Украине (7331)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/voynareal/131526 💥 Вибухи в Татарстані - українські «Шахеди» просто зараз атакують місця збірки Шахедів. Гра, в яку можна грати вдвох
показать весь комментарий
21.02.2026 11:25 Ответить
мобілізаційний ресурс противника віком 18-35 років, фізична форма та загальновійськова підготовка залишаються на низькому рівні. Джерело: https://censor.net/ua/n3601735

Ех бідолахи <розплакався від жалості>
показать весь комментарий
21.02.2026 11:30 Ответить
Чмобіки...так???
показать весь комментарий
21.02.2026 11:54 Ответить
Так 78 або 79 ОДШБр?
показать весь комментарий
21.02.2026 11:38 Ответить
Саме 78ма знаходиться там, ні це не помилка 79та, в іншому місці.
показать весь комментарий
21.02.2026 13:22 Ответить
 
 