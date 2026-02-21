Враг активно применяет барражирующие боеприпасы на Северо-Слобожанском направлении, - 78 ОДШБр
На Северо-Слобожанском направлении 78 ОДШБр активно препятствует попыткам нарушения логистики ВСУ, уничтожая балластированные боеприпасы и поддерживая оборону.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила 78 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.
За последнюю неделю ситуация в зоне ответственности бригады существенно не изменилась. Военные зафиксировали увеличение количества ударов БПЛА по позициям бригады.
Штурмовых действий в этом направлении россияне не проводили.
"Враг проводит накопление личного состава с целью вероятных дальнейших штурмовых действий, но при перемещении между позициями противник получает огневое поражение от подразделений бригады, несет потери живой силы и техники, не имея при этом возможности полноценно сформировать ударные группы", - отметили военные.
Бригада систематически наносит поражение российским войскам на направлениях смежных подразделений, обеспечивая:
-
огневую поддержку;
-
усиление оборонительных рубежей;
-
стабилизацию оперативной обстановки;
-
повышение эффективности боевого управления.
Состояние противника
По данным 78 ОДШБр, мобилизационный ресурс противника в возрасте 18-35 лет, физическая форма и общевойсковая подготовка остаются на низком уровне.
Россияне активно используют барражирующие боеприпасы, пытаясь нарушить логистику, однако подразделения бригады своевременно реагируют и срывают эти попытки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ех бідолахи <розплакався від жалості>