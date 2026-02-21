Враг активно применяет барражирующие боеприпасы на Северо-Слобожанском направлении, - 78 ОДШБр

На Северо-Слобожанском направлении 78 ОДШБр активно препятствует попыткам нарушения логистики ВСУ, уничтожая балластированные боеприпасы и поддерживая оборону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила 78 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.

За последнюю неделю ситуация в зоне ответственности бригады существенно не изменилась. Военные зафиксировали увеличение количества ударов БПЛА по позициям бригады.

Штурмовых действий в этом направлении россияне не проводили.

"Враг проводит накопление личного состава с целью вероятных дальнейших штурмовых действий, но при перемещении между позициями противник получает огневое поражение от подразделений бригады, несет потери живой силы и техники, не имея при этом возможности полноценно сформировать ударные группы", - отметили военные.

Бригада систематически наносит поражение российским войскам на направлениях смежных подразделений, обеспечивая:

огневую поддержку;

усиление оборонительных рубежей;

стабилизацию оперативной обстановки;

повышение эффективности боевого управления.

Состояние противника

По данным 78 ОДШБр, мобилизационный ресурс противника в возрасте 18-35 лет, физическая форма и общевойсковая подготовка остаются на низком уровне.

Россияне активно используют барражирующие боеприпасы, пытаясь нарушить логистику, однако подразделения бригады своевременно реагируют и срывают эти попытки.

