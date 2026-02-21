Ворог активно застосовує баражуючі боєприпаси на Північно-Слобожанському напрямку, - 78 ОДШБр

На Північно-Слобожанському напрямку 78 ОДШБр активно перешкоджає спробам порушення логістики ЗСУ, знищуючи баражуючі боєприпаси та підтримуючи оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила 78 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ.

За останній тиждень ситуація в смузі відповідальності бригади суттєво не змінилася. Військові зафіксували збільшення кількості ударів БПЛА по позиціях бригади.

Штурмових дій у цьому напрямку росіяни не проводили.

"Ворог проводить накопичення особового складу з метою імовірних подальших штурмових дій, але під час пересування між позиціями противник отримує вогневе ураження від підрозділів бригади, зазнає втрат живої сили та техніки, не маючи при цьому можливості повноцінно сформувати ударні групи", - зазначили військові.

Бригада систематично завдає ураження російським військам на напрямках суміжних підрозділів, забезпечуючи:

вогневу підтримку;

посилення оборонних рубежів;

стабілізацію оперативної обстановки;

підвищення ефективності бойового управління.

Стан противника

За даними 78 ОДШБр, мобілізаційний ресурс противника віком 18-35 років, фізична форма та загальновійськова підготовка залишаються на низькому рівні.

Росіяни активно використовують баражуючі боєприпаси, намагаючись порушити логістику, проте підрозділи бригади своєчасно реагують та зривають ці спроби.

