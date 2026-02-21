Бої за Мирноград: окупанти намагаються взяти позиції у "кліщі" та витіснити захисників з північної частини міста, - 79 ОДШБр

Російські війська у Мирнограді намагаються захопити позиції в "кліщі" та підсилюють безпілотну компоненту. Українські десантники тримають оборону та виконують бойові завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

"Основні зусилля окупанти спрямовують на взяття позиції таврійських десантників у "кліщі".

Одночасно ворог не полишає спроб витиснути наших захисників із північної частини Мирнограда та його околиць", - йдеться в повідомленні.

Тактика ворога не змінилась

У бригаді наголошують, російські військові не змінюють підходів до ведення бойових дій. Ворог продовжує застосовувати тактику малих груп. Подекуди окупанти намагаються використовувати легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує.

"У центральній частині міста противник намагається встановити якомога більше антен та підсилювачів сигналу щоб підсилити свою безпілотну компоненту.

Попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр 7 корпусу ШР ДШВ продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання", - розповіли військові.

