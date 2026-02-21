РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Ситуация в Мирнограде
998 2

Бои за Мирноград: оккупанты пытаются взять позиции в "клещи" и вытеснить защитников из северной части города, - 79 ОДШБр

Мирноград под атакой: тактика малых групп и оборона десантников

Российские войска в Мирнограде пытаются захватить позиции в "клещах" и усиливают беспилотную компоненту. Украинские десантники держат оборону и выполняют боевые задачи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Основные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврических десантников в "клещи".

Одновременно враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей", - говорится в сообщении.

Тактика врага не изменилась

В бригаде отмечают, что российские военные не меняют подходов к ведению боевых действий. Враг продолжает применять тактику малых групп. Кое-где оккупанты пытаются использовать легкую технику, в частности мотоциклы и багги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Мирнограде продолжаются активные штурмы врага. - 38 ОБрМП

"В центральной части города противник пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту.

Несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике, десантники 79 ОДШБр 7 корпуса ШР ДШВ продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи", - рассказали военные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ активизировали усилия по охвату Покровска и Мирнограда, - ГВ "Схід"

Автор: 

Донецкая область (5624) боевые действия (3749) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (128) Мирноград (235) Покровский район (1529)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Вопог не змінює тактику".А Сцирський щось змінює,якось реагує,чи лиш ниє?((
показать весь комментарий
21.02.2026 09:18 Ответить
Сцирський працює на пуйла, невже ще хтось цього не знає ? У нас один тільки генерал Перемоги -Залужний , от тільки перемога не потрібна хрипатому покидьку
показать весь комментарий
21.02.2026 18:30 Ответить
 
 