Бои за Мирноград: оккупанты пытаются взять позиции в "клещи" и вытеснить защитников из северной части города, - 79 ОДШБр

Российские войска в Мирнограде пытаются захватить позиции в "клещах" и усиливают беспилотную компоненту. Украинские десантники держат оборону и выполняют боевые задачи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде.

"Основные усилия оккупанты направляют на взятие позиции таврических десантников в "клещи".

Одновременно враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников из северной части Мирнограда и его окрестностей", - говорится в сообщении.

Тактика врага не изменилась

В бригаде отмечают, что российские военные не меняют подходов к ведению боевых действий. Враг продолжает применять тактику малых групп. Кое-где оккупанты пытаются использовать легкую технику, в частности мотоциклы и багги, для быстрого продвижения вглубь линии обороны, хотя на самом деле четкой границы давно не существует.

"В центральной части города противник пытается установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту.

Несмотря на численное превосходство врага в живой силе и технике, десантники 79 ОДШБр 7 корпуса ШР ДШВ продолжают уничтожать противника и выполнять поставленные задачи", - рассказали военные.

