Война не зашла в тупик. РФ теряет больше военных, чем успевает набирать, - Сырский

Сырский: Война не зашла в тупик

В 2025 году потери российской армии превысили количество новобранцев, которых удалось мобилизовать.

Об этом в интервью Le Monde рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

Потери врага

Сырский отметил, что "несмотря на очень сложную ситуацию, ВСУ продолжают сопротивляться самой мощной армии Европы и срывать военные планы России".

"Несмотря на то, что в 2025 году им (россиянам. - Ред.) удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 000 человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 000 солдат", - сказал глава.

Он добавил, что ежедневно украинские защитники ликвидируют или ранят около 1000–1100 оккупантов. 

Война не зашла в тупик

"Война не зашла в тупик. Война ведется во всех сферах: на суше, в воздухе, на море. Теперь невозможно говорить только о сухопутной войне. Изменение самой сути конфликта и появление технологического оружия, такого как дроны, изменили психологию войны. Пехотинец буквально на вес золота", - сказал Сырский.

Главнокомандующий не отрицает трудностей на передовой, но утверждает, что цели России были гораздо более амбициозными.

Он сообщает, что "каждая из сторон ежедневно использует около 6-8 тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для наведения огня и поддержания ситуационной осведомленности. Хотя Сырский говорит об определенном балансе сил в БПЛА, он признает преимущество России в ударных средствах других типов – корректируемых авиабомбах и ракетах".

Операции ВСУ

Кроме этого, Сырский упомянул наступательную операцию под Добропольем и восстановление контроля над 97% Купянска, который Россия неоднократно объявляла захваченным.

Также он рассказал о боях возле Покровска.

"Россия пытается захватить город уже 19 месяцев. Они бросили все силы на штурм Покровска, но нам удалось сохранить контроль над северной частью и стабилизировать ситуацию на западе", - сказал генерал. 

Мирные переговоры

Кроме этого, Сырский рассказал, в чем заключается его задача до тех пор, пока не закончатся переговоры.

"Моя задача — при любых обстоятельствах не позволить России продвигаться вглубь на поле боя и освобождать нашу территорию там, где это возможно. Это даст возможность обеспечить справедливые переговоры", — заявил он.

+14
Пане сирок які у України реальні втрати загиблими, починаючи з 2022 року?
21.02.2026 22:39 Ответить
+7
І щодня втрата нових територій,то як це називається.
Як на сторонній погляд,мали би логістику ворога бити в першу чергу і на окупованих,залізницю ростов-Крим,яку чомусь оминають.
21.02.2026 22:43 Ответить
+6
А чому Сирський думає, що у роісі це когось бентежить?
Якщо ваньки закінчаться, привезуть якихось бабуїнів з джюнглів.
21.02.2026 22:46 Ответить
Пане сирок які у України реальні втрати загиблими, починаючи з 2022 року?
21.02.2026 22:39 Ответить
Военная тайна!!! Только, наверное, родители Сырского, живущие в Рязани, кажется, знают.
21.02.2026 22:42 Ответить
А ви з какой цЄлью інтьЄрЄсуЄтьЄсь?
21.02.2026 22:52 Ответить
Ну, статистику можно нарисовать какую угодно Губошлёпу, а вот что делать с тем, что я с завтрашнего дня буду ходить в магаз с помпой и ухилянтов (тцкашников) буду стрелять за 20 метров на подходе?
21.02.2026 22:40 Ответить
Відосіки будуть? Як у тов. Колесніка?
21.02.2026 23:02 Ответить
Ніт
21.02.2026 23:30 Ответить
Тоді вашим словам про "помпу" - zклонєн vєріть.
22.02.2026 00:22 Ответить
Вашому пиз**жу , три шага ціна.
22.02.2026 00:30 Ответить
Вы с именем определитесь - вы Вася или Петя? Или вас двое на одном логине?
22.02.2026 00:37 Ответить
Фронт потрібно стабілізувати - потім можна мірятись в кого більше в кого менше
21.02.2026 22:40 Ответить
І щодня втрата нових територій,то як це називається.
Як на сторонній погляд,мали би логістику ворога бити в першу чергу і на окупованих,залізницю ростов-Крим,яку чомусь оминають.
21.02.2026 22:43 Ответить
Краще б заткнувся горе головнокомандувач з таким же нікчемним верховним!
21.02.2026 22:44 Ответить
А чому Сирський думає, що у роісі це когось бентежить?
Якщо ваньки закінчаться, привезуть якихось бабуїнів з джюнглів.
21.02.2026 22:46 Ответить
Розвів небачену корупцію у ЗСУ, постійно здає території України пуйлу, лиже задницю зелі, етнічний москаль, який ненавидить Україну, українофоб, м'ясник, працює на пуйла та рашку де проживають його батьки.
21.02.2026 23:11 Ответить
А що зробили щирі етнічні українці?Подарували москалям ЯО і стратавіа. А этнічний українець ЮщенКО привів до влади кого?
21.02.2026 23:58 Ответить
етнічні українцi Кравчук, Кучма, Ющенко Украину по 3.14здє пустили.
22.02.2026 00:46 Ответить
Это говорит представитель страны которая уже три года выграет мужское население, про страну где мобилизацию ещё даже не начинали. Они реально ******** или других такими считают. Или и то и другое?
22.02.2026 00:05 Ответить
Треба ще більше знищувати кацапів, по 100 тисяч на місяць і пришвидшити таким чином закінчення війни та звільнення усіх територій які були окуповані!
22.02.2026 00:20 Ответить
Так як же вони ще й просуваються?! При таких втратах, ось мені що цікаво, встають після черги і знову йдуть як зомбі?
22.02.2026 00:26 Ответить
По своїх трупах лізуть. Як діди колись лізли з пів цеглиною в руках на німецькі кулемети. Один з тисячі атакуючих добігав і бив кулеметника цеглиною по голові, коли в німця зікінчувались набої чи розплавлявся кулемет чи німець зходив з розуму від кількості вбитих кацапів.
22.02.2026 01:40 Ответить
 
 