Война не зашла в тупик. РФ теряет больше военных, чем успевает набирать, - Сырский

В 2025 году потери российской армии превысили количество новобранцев, которых удалось мобилизовать.

Об этом в интервью Le Monde рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Цензор.НЕТ.

Потери врага

Сырский отметил, что "несмотря на очень сложную ситуацию, ВСУ продолжают сопротивляться самой мощной армии Европы и срывать военные планы России".

"Несмотря на то, что в 2025 году им (россиянам. - Ред.) удалось мобилизовать и призвать на военную службу 406 000 человек, их общие потери, включая убитых и раненых, составили около 418 000 солдат", - сказал глава.

Он добавил, что ежедневно украинские защитники ликвидируют или ранят около 1000–1100 оккупантов.

Война не зашла в тупик

"Война не зашла в тупик. Война ведется во всех сферах: на суше, в воздухе, на море. Теперь невозможно говорить только о сухопутной войне. Изменение самой сути конфликта и появление технологического оружия, такого как дроны, изменили психологию войны. Пехотинец буквально на вес золота", - сказал Сырский.

Главнокомандующий не отрицает трудностей на передовой, но утверждает, что цели России были гораздо более амбициозными.

Он сообщает, что "каждая из сторон ежедневно использует около 6-8 тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для наведения огня и поддержания ситуационной осведомленности. Хотя Сырский говорит об определенном балансе сил в БПЛА, он признает преимущество России в ударных средствах других типов – корректируемых авиабомбах и ракетах".

Операции ВСУ

Кроме этого, Сырский упомянул наступательную операцию под Добропольем и восстановление контроля над 97% Купянска, который Россия неоднократно объявляла захваченным.

Также он рассказал о боях возле Покровска.

"Россия пытается захватить город уже 19 месяцев. Они бросили все силы на штурм Покровска, но нам удалось сохранить контроль над северной частью и стабилизировать ситуацию на западе", - сказал генерал.

Мирные переговоры

Кроме этого, Сырский рассказал, в чем заключается его задача до тех пор, пока не закончатся переговоры.

"Моя задача — при любых обстоятельствах не позволить России продвигаться вглубь на поле боя и освобождать нашу территорию там, где это возможно. Это даст возможность обеспечить справедливые переговоры", — заявил он.

