Війна не зайшла в глухий кут. РФ втрачає більше військових, ніж встигає набирати, - Сирський
У 2025 році втрати російської армії перевищили кількість новобранців, яких вдалося мобілізувати.
Про це в інтерв’ю Le Monde розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Втрати ворога
Сирський зазначив, що "попри дуже складну ситуацію, ЗСУ продовжують чинити опір найпотужнішій армії Європи та зривати військові плани Росії".
"Попри те, що в 2025 році їм (росіянам, - ред.) вдалося мобілізувати і призвати на військову службу 406 000 осіб, їхні загальні втрати, включаючи вбитих і поранених, склали близько 418 000 солдатів", - сказав головком.
Він додав, що щодня українські захисники ліквідовують або ранять близько 1000–1100 окупантів.
Війна не зайшла в глухий кут
"Війна не зайшла в глухий кут. Війна ведеться у всіх сферах: на суші, в повітрі, на морі. Тепер неможливо говорити тільки про сухопутну війну. Зміна самої суті конфлікту і поява технологічної зброї, такої як дрони, змінили психологію війни. Піхотинець буквально на вагу золота", - сказав Сирський.
Головком не заперечує труднощів на передовій, але стверджує, що цілі Росії були набагато амбітнішими.
Він повідомляє, що "кожна зі сторін щодня використовує близько 6-8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності. Хоча Сирський говорить про певний баланс сил у БПЛА, він визнає перевагу росії в ударних засобах інших типів – коригованих авіабомбах і ракетах".
Операції ЗСУ
Крім цього, Сирський згадав наступальну операцію під Добропіллям та відновлення контролю над 97% Куп’янська, який Росія неодноразово оголошувала захопленим.
Також він розповів про бої біля Покровська.
"Росія намагається захопити місто вже 19 місяців. Вони кинули всі сили на штурм Покровська, але нам вдалося зберегти контроль над північною частиною та стабілізувати ситуацію на заході", - сказав генерал.
Мирні перемовини
Окрім цього, Сирський розповів, у чому полягає його завдання доти, доки не закінчаться переговори.
"Моє завдання — за будь-яких обставин не дозволити Росії просуватися вглиб на полі бою і звільняти нашу територію там, де можливо. Це дасть можливість забезпечити справедливі переговори", - заявив він.
Але ЛІДОРА такий стан речей влаштовує, бо нескінчена війна то є нескінчена самодержавна влада, а стан Неньки то таке ...
Повна брехня.
У мене знайомий потрапив у сумнозвісний полк "Скеля".
Він мені у тел.розмові прямо і сказав,що життя солдата там не цінують зовсім.
https://www.youtube.com/watch?v=2gnijDPOn2Y Звернення про злочини та знущання в 425 ОШБ ,,Скала,,
Як на сторонній погляд,мали би логістику ворога бити в першу чергу і на окупованих,залізницю ростов-Крим,яку чомусь оминають.
А что,если ответка последует?
Про це проговорено вже багатьма експертами.
Це не просто залізниця,а головна залізнична гілка на окупованих,зі станціями завантаження, де ешелони стоять і з мостами, гілка,яку ворог збудував недавно для воєнних перевезень, плюс ще дали змогу її побудувати,як говорять експерти,в нас під носом(120-160 км),що цілком досяжно для укр.засобів ураження.
При підбитій логістиці,ворог сам відступає,при втратах ос- поповнює їх і далі наступає.
Це називається план по здачі територій.
Якщо ваньки закінчаться, привезуть якихось бабуїнів з джюнглів.
Ніколи не забуду його обмовки по Фрейду:"чобіт українського окупанта","українська окупація","цинічні бандери".
То чого ж ви чекаєте? Чому не на фронті? Чому в Польщі? Полуниця ще не дозріла, тобі краще піти та особисто знищити 100 000 кацапів. (Google translate, sorrry)
Але воювати за нас ніхто не буде.
Наші гріхи нам і спокутувати
Just two years ago, your people were visible even here in the Rhodope.
Для нас війна зайшла в глухий кут, тому ми шукаємо способу домовитись.