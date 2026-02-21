Війна не зайшла в глухий кут. РФ втрачає більше військових, ніж встигає набирати, - Сирський

У 2025 році втрати російської армії перевищили кількість новобранців, яких вдалося мобілізувати.

Про це в інтерв’ю Le Monde розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Втрати ворога

Сирський зазначив, що "попри дуже складну ситуацію, ЗСУ продовжують чинити опір найпотужнішій армії Європи та зривати військові плани Росії".

"Попри те, що в 2025 році їм (росіянам, - ред.) вдалося мобілізувати і призвати на військову службу 406 000 осіб, їхні загальні втрати, включаючи вбитих і поранених, склали близько 418 000 солдатів", - сказав головком.

Він додав, що щодня українські захисники ліквідовують або ранять близько 1000–1100 окупантів.

Війна не зайшла в глухий кут

"Війна не зайшла в глухий кут. Війна ведеться у всіх сферах: на суші, в повітрі, на морі. Тепер неможливо говорити тільки про сухопутну війну. Зміна самої суті конфлікту і поява технологічної зброї, такої як дрони, змінили психологію війни. Піхотинець буквально на вагу золота", - сказав Сирський.

Головком не заперечує труднощів на передовій, але стверджує, що цілі Росії були набагато амбітнішими.

Він повідомляє, що "кожна зі сторін щодня використовує близько 6-8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності. Хоча Сирський говорить про певний баланс сил у БПЛА, він визнає перевагу росії в ударних засобах інших типів – коригованих авіабомбах і ракетах".

Операції ЗСУ

Крім цього, Сирський згадав наступальну операцію під Добропіллям та відновлення контролю над 97% Куп’янська, який Росія неодноразово оголошувала захопленим.

Також він розповів про бої біля Покровська.

"Росія намагається захопити місто вже 19 місяців. Вони кинули всі сили на штурм Покровська, але нам вдалося зберегти контроль над північною частиною та стабілізувати ситуацію на заході", - сказав генерал.

Мирні перемовини

Окрім цього, Сирський розповів, у чому полягає його завдання доти, доки не закінчаться переговори.

"Моє завдання — за будь-яких обставин не дозволити Росії просуватися вглиб на полі бою і звільняти нашу територію там, де можливо. Це дасть можливість забезпечити справедливі переговори", - заявив він.

