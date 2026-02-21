Війна не зайшла в глухий кут. РФ втрачає більше військових, ніж встигає набирати, - Сирський

У 2025 році втрати російської армії перевищили кількість новобранців, яких вдалося мобілізувати.

Про це в інтерв’ю Le Monde розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сирський зазначив, що "попри дуже складну ситуацію, ЗСУ продовжують чинити опір найпотужнішій армії Європи та зривати військові плани Росії".

"Попри те, що в 2025 році їм (росіянам, - ред.) вдалося мобілізувати і призвати на військову службу 406 000 осіб, їхні загальні втрати, включаючи вбитих і поранених, склали близько 418 000 солдатів", - сказав головком.

Він додав, що щодня українські захисники ліквідовують або ранять близько 1000–1100 окупантів. 

"Війна не зайшла в глухий кут. Війна ведеться у всіх сферах: на суші, в повітрі, на морі. Тепер неможливо говорити тільки про сухопутну війну. Зміна самої суті конфлікту і поява технологічної зброї, такої як дрони, змінили психологію війни. Піхотинець буквально на вагу золота", - сказав Сирський.

Головком не заперечує труднощів на передовій, але стверджує, що цілі Росії були набагато амбітнішими.

Він повідомляє, що "кожна зі сторін щодня використовує близько 6-8 тисяч FPV-дронів, а також сотні розвідувальних безпілотників для наведення вогню і підтримки ситуаційної обізнаності. Хоча Сирський говорить про певний баланс сил у БПЛА, він визнає перевагу росії в ударних засобах інших типів – коригованих авіабомбах і ракетах".

Крім цього, Сирський згадав наступальну операцію під Добропіллям та відновлення контролю над 97% Куп’янська, який Росія неодноразово оголошувала захопленим.

Також він розповів про бої біля Покровська.

"Росія намагається захопити місто вже 19 місяців. Вони кинули всі сили на штурм Покровська, але нам вдалося зберегти контроль над північною частиною та стабілізувати ситуацію на заході", - сказав генерал. 

Окрім цього, Сирський розповів, у чому полягає його завдання доти, доки не закінчаться переговори.

"Моє завдання — за будь-яких обставин не дозволити Росії просуватися вглиб на полі бою і звільняти нашу територію там, де можливо. Це дасть можливість забезпечити справедливі переговори", - заявив він.

Пане сирок які у України реальні втрати загиблими, починаючи з 2022 року?
21.02.2026 22:39 Відповісти
Краще б заткнувся горе головнокомандувач з таким же нікчемним верховним!
21.02.2026 22:44 Відповісти
Военная тайна!!! Только, наверное, родители Сырского, живущие в Рязани, кажется, знают.
21.02.2026 22:42 Відповісти
Пане сирок які у України реальні втрати загиблими, починаючи з 2022 року?
21.02.2026 22:39 Відповісти
Военная тайна!!! Только, наверное, родители Сырского, живущие в Рязани, кажется, знают.
21.02.2026 22:42 Відповісти
А ви з какой цЄлью інтьЄрЄсуЄтьЄсь?
21.02.2026 22:52 Відповісти
Та чого там не зайшла в "глухий кут"? Вже третій рік йде стаціонарна м'ясорубка, а "глухий кут" повільно рухається вглибину України!

Але ЛІДОРА такий стан речей влаштовує, бо нескінчена війна то є нескінчена самодержавна влада, а стан Неньки то таке ...
22.02.2026 06:50 Відповісти
Піхотинець буквально на вагу золота", - сказав Сирський.
У мене знайомий потрапив у сумнозвісний полк "Скеля".
Він мені у тел.розмові прямо і сказав,що життя солдата там не цінують зовсім.
22.02.2026 11:17 Відповісти
На вагу м'яса я би сказав, як у кацапів майже, чого ж потомствєнний кацапоїд буде воювати технологічно і *******?! Це не для нього.
22.02.2026 12:00 Відповісти
Ось попалось сьогодні.
https://www.youtube.com/watch?v=2gnijDPOn2Y Звернення про злочини та знущання в 425 ОШБ ,,Скала,,
22.02.2026 19:14 Відповісти
Ну, статистику можно нарисовать какую угодно Губошлёпу, а вот что делать с тем, что я с завтрашнего дня буду ходить в магаз с помпой и ухилянтов (тцкашников) буду стрелять за 20 метров на подходе?
21.02.2026 22:40 Відповісти
Відосіки будуть? Як у тов. Колесніка?
21.02.2026 23:02 Відповісти
Ніт
21.02.2026 23:30 Відповісти
Тоді вашим словам про "помпу" - zклонєн vєріть.
22.02.2026 00:22 Відповісти
Вашому пиз**жу , три шага ціна.
22.02.2026 00:30 Відповісти
Вы с именем определитесь - вы Вася или Петя? Или вас двое на одном логине?
22.02.2026 00:37 Відповісти
Фронт потрібно стабілізувати - потім можна мірятись в кого більше в кого менше
21.02.2026 22:40 Відповісти
І щодня втрата нових територій,то як це називається.
Як на сторонній погляд,мали би логістику ворога бити в першу чергу і на окупованих,залізницю ростов-Крим,яку чомусь оминають.
21.02.2026 22:43 Відповісти
What if Russia hits your Lemberg with a nuclear bomb? Disrupts logistics? Will you then go to the front? Or will you just sit in your old chair?
22.02.2026 03:09 Відповісти
Тут вже суто рос.бот, через впн, заговорив про ядерну.
А что,если ответка последует?
22.02.2026 09:48 Відповісти
Who can respond to Russia? Ukraine? If I could, I would have hit her long ago. None of the nuclear powers will start a third world war for the sake of Ukraine.
22.02.2026 14:37 Відповісти
Господи , який геніальний план, просто відкриті очі , слова гідні Олександра македонського, але я боюся , що без пана Лемберга не почнуть, бо відбирати у людини славу і визнання - це безчестя.
22.02.2026 05:58 Відповісти
Простий,але це так і не роблять цього,хоча є чим.
Про це проговорено вже багатьма експертами.
22.02.2026 09:35 Відповісти
Яких ви експертів дивилися , якщо пропонуєте атакувати залізницю ? Залізниця це не цивільний об'єкт, це частина оборони будь якої держави, вона має дуже високу ступінь живучості її треба 24 на 7 довбати , щоб вивести з ладу, рухомий склад відновлюється а самих депо багато і всі вони з'єднані.
22.02.2026 10:48 Відповісти
Видно,отак і рахує найвеличніший із творогом,на жаль.А як нищити- діло воєнних.
Це не просто залізниця,а головна залізнична гілка на окупованих,зі станціями завантаження, де ешелони стоять і з мостами, гілка,яку ворог збудував недавно для воєнних перевезень, плюс ще дали змогу її побудувати,як говорять експерти,в нас під носом(120-160 км),що цілком досяжно для укр.засобів ураження.
При підбитій логістиці,ворог сам відступає,при втратах ос- поповнює їх і далі наступає.
22.02.2026 11:28 Відповісти
120 км це ніфіга не під носом, це вже такий собі гарний тил.
22.02.2026 18:26 Відповісти
Та ще почитайте вище, як ворог вдарив по залізниці.Таким чином і їхню...високу ступінь живучості, треба.
22.02.2026 11:49 Відповісти
І щодня втрата нових територій,то як це називається.
Це називається план по здачі територій.
22.02.2026 11:19 Відповісти
Десь так є...
22.02.2026 11:31 Відповісти
Вибачаюсь,але ваше "десь" тут зайве.
22.02.2026 19:11 Відповісти
Супер
23.02.2026 16:18 Відповісти
Краще б заткнувся горе головнокомандувач з таким же нікчемним верховним!
21.02.2026 22:44 Відповісти
А чому Сирський думає, що у роісі це когось бентежить?
Якщо ваньки закінчаться, привезуть якихось бабуїнів з джюнглів.
21.02.2026 22:46 Відповісти
Розвів небачену корупцію у ЗСУ, постійно здає території України пуйлу, лиже задницю зелі, етнічний москаль, який ненавидить Україну, українофоб, м'ясник, працює на пуйла та рашку де проживають його батьки.
21.02.2026 23:11 Відповісти
А що зробили щирі етнічні українці?Подарували москалям ЯО і стратавіа. А этнічний українець ЮщенКО привів до влади кого?
21.02.2026 23:58 Відповісти
а кого ти привів до влади в 19 році ??? кого ???
22.02.2026 06:40 Відповісти
я не був на виборах бо не було кандідатів.
22.02.2026 06:46 Відповісти
якщо ти не йдеш на вибори то якого хера і в кого ти запитуєш хто прийшов до влади . я голосував за ПОРОХА І ЄС . донька за зелену ******** . тепер я запитую свою доньку ти бачиш свій ..вибір.. ??? у всій красі єрмак . міндіч . трухін . шефір . чернишов . там кінця і краю не видно тим тварям що прийшли ..прібарахліцца.. --- на вибори дідьє потрібно ходити щоб потім ***** на цензорі не писати і не шукати винних
22.02.2026 12:54 Відповісти
100 процентів.
22.02.2026 13:06 Відповісти
такого хэра що я люблю ставити гострі і нагальні питання, а ти рефлексуєш. Якби питання було х.. ти навіть би не реагував а пройшов повз. А тебе чіпляє, і це добре. Продовжуй рефлексувати на мене. А в 2014 за кого ти голосував?
22.02.2026 16:17 Відповісти
читай вище за кого я голосував і буду голосувати
23.02.2026 05:46 Відповісти
тут робити діскусію не вийде - ми в нерівних умовах. За згадки про вибори в тому спектрі що мені потрібен, я отримаю бан.
22.02.2026 16:20 Відповісти
етнічні українцi Кравчук, Кучма, Ющенко Украину по 3.14здє пустили.
22.02.2026 00:46 Відповісти
Підтримую.Немає "щирого патріота" Порошенко.
Ніколи не забуду його обмовки по Фрейду:"чобіт українського окупанта","українська окупація","цинічні бандери".
22.02.2026 11:23 Відповісти
Арабеска,армію, мову і віру пам'ятаєш? Чи тільки обмовки?
22.02.2026 23:18 Відповісти
Януковича ще забув.
22.02.2026 11:24 Відповісти
Это говорит представитель страны которая уже три года выграет мужское население, про страну где мобилизацию ещё даже не начинали. Они реально ******** или других такими считают. Или и то и другое?
22.02.2026 00:05 Відповісти
Треба ще більше знищувати кацапів, по 100 тисяч на місяць і пришвидшити таким чином закінчення війни та звільнення усіх територій які були окуповані!
22.02.2026 00:20 Відповісти
So what are you waiting for? Why not at the front? Why in Poland? The strawberries aren't ripe yet, you might as well go and personally exterminate 100,000 katsaps.

То чого ж ви чекаєте? Чому не на фронті? Чому в Польщі? Полуниця ще не дозріла, тобі краще піти та особисто знищити 100 000 кацапів. (Google translate, sorrry)
22.02.2026 03:13 Відповісти
They are brave enough here only , and just waiting when somebody makes a dirty job instead of them.
22.02.2026 06:02 Відповісти
22.02.2026 14:42 Відповісти
참호에서 글을 쓰셨나요?
22.02.2026 06:41 Відповісти
ты настолько туп что не понимаешь- все болгары пишут русскоязычным на кириллице.
22.02.2026 16:11 Відповісти
Пани нам бордзо допомагали й допомагають. Дякуємо
Але воювати за нас ніхто не буде.
Наші гріхи нам і спокутувати
22.02.2026 07:01 Відповісти
Далеко не пані болгарка,а рос.бот через впн-пише такі речі,які болгарину ніколи би на думку не спало.
22.02.2026 10:53 Відповісти
Who's helping? Ukrainians who fled to various countries? You can't see any Ukrainians here anymore. They've even fled from here. Far away, to where they're fed. But no one wants to go to Ukraine to defend the country.
Just two years ago, your people were visible even here in the Rhodope.
22.02.2026 14:56 Відповісти
Вы всю жизнь прожили на содержании? Вам слово "работа" известно? Что можно работать и получать плату за это гораздо больше чем в Болгарии.
22.02.2026 16:55 Відповісти
Треба не кіздіти за бугра що треба робити,а взяти лопаті і арудуваті.
22.02.2026 06:35 Відповісти
Why should I, a Jew from Frunze, a US citizen, working in Bulgaria under contract, pick up a shovel and work for Ukraine?
22.02.2026 15:02 Відповісти
То есть раз ты работаешь, все остальные вокруг тебя живут на пособие?Ты свой бред слышишь?
22.02.2026 16:58 Відповісти
Так як же вони ще й просуваються?! При таких втратах, ось мені що цікаво, встають після черги і знову йдуть як зомбі?
22.02.2026 00:26 Відповісти
По своїх трупах лізуть. Як діди колись лізли з пів цеглиною в руках на німецькі кулемети. Один з тисячі атакуючих добігав і бив кулеметника цеглиною по голові, коли в німця зікінчувались набої чи розплавлявся кулемет чи німець зходив з розуму від кількості вбитих кацапів.
22.02.2026 01:40 Відповісти
But Vyatrovich claimed that it was not the katsaps who fought the Germans, but true Ukrainians.
22.02.2026 03:20 Відповісти
Вони бояться командирів більше, ніж пекла. Це безбожники, що походять від мавпи, під впливом спирту та наркоти лізуть
22.02.2026 06:58 Відповісти
Бреше
22.02.2026 05:24 Відповісти
Потрібно добити паРашу.
22.02.2026 06:14 Відповісти
Як казав кучма - цеж було вже . В 2024 році він те саме казав. З тої пори взагалі не бачу суттєвих змін.
22.02.2026 06:19 Відповісти
Чекаю новин про звільнення ТОТ Півдня, Бамбас і Крим не цікавить!
22.02.2026 06:41 Відповісти
Щоденна молитва Богу про захист та мудрість захищати допоможе
22.02.2026 06:55 Відповісти
а навіщо? Бог своїм мечем там всіх поб'є. Він же всесильний.Треба тільки почекати, років 40.
22.02.2026 17:01 Відповісти
Давайте без брехні і нахлобученого на зелю вялічія
Для нас війна зайшла в глухий кут, тому ми шукаємо способу домовитись.
22.02.2026 09:28 Відповісти
А Україна? Так, цікаво просто
22.02.2026 10:25 Відповісти
 
 