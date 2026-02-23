Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 260 500 осіб (+720 за добу), 11 696 танків, 37 510 артсистем, 24 082 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 260 500 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу близько 1 260 500 (+720) осіб

танків – 11 696 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 082 (+13) од.

артилерійських систем – 37 510 (+40) од.

РСЗВ – 1 654 (+2) од.

засоби ППО – 1 304 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765) од.

крилаті ракети – 4 347 (+33) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 79 636 (+136) од.

спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.

