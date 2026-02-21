Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 258 890 осіб (+1010 за добу), 11 685 танків, 37 429 артсистем, 24 063 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 258 890 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб 
  • танків – 11 685 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 429 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 651 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 303 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 140 408 (+1 527) од.
  • крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
  • кораблі / катери   – 29 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 79 295 (+183) од.
  • спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.

Втрати РФ перевищили 1 258 890 військових — Генштаб

О-о-о... Нарешті вертоліт знайшовся...
21.02.2026 07:27 Відповісти
21.02.2026 07:27 Відповісти
Що там з СУ-34 ?
показати весь коментар
21.02.2026 07:48 Відповісти
Типу навернувся. Екіпаж катапультувався (падло).
21.02.2026 08:11 Відповісти
21.02.2026 08:11 Відповісти
нехило пепелац приземлили😀
21.02.2026 08:13 Відповісти
21.02.2026 08:13 Відповісти
пердалет
21.02.2026 08:32 Відповісти
21.02.2026 08:32 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.02.2026 08:41 Відповісти
21.02.2026 08:41 Відповісти
ага... на третій день пепелац появився.... Довго же в Генштабі вирифікують здобутки СБУ та ГУРу....
21.02.2026 08:55 Відповісти
21.02.2026 08:55 Відповісти
І пепелацик!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
21.02.2026 10:48 Відповісти
21.02.2026 10:48 Відповісти
Підрольот таки зарахували
Грьобані тарахтєлки перевалили за 20 тис з початку місяця, а це, на хвіилиночку, 22+23+24 роки разом взяті.
Чекаємо на привітання від 3,14дарів на чотириріччя з початку трьохденної війни, 109 ракет в цьому місяці вони вже "випустили", ну може з пару десятків ще нашкребуть - ВЯЛІЧІЄ мля
21.02.2026 12:25 Відповісти
21.02.2026 12:25 Відповісти
До речі 1 527 БпЛА це другий показник після 1 851
21.02.2026 12:28 Відповісти
21.02.2026 12:28 Відповісти
 
 