Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 258 890 осіб (+1010 за добу), 11 685 танків, 37 429 артсистем, 24 063 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 258 890 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб
- танків – 11 685 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 429 (+42) од.
- РСЗВ – 1 651 (+2) од.
- засоби ППО – 1 303 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.
- крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 295 (+183) од.
- спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Топ коментарі
+21 Яр Холодний
показати весь коментар21.02.2026 07:27 Відповісти Посилання
+14 tarasii smila #448870
показати весь коментар21.02.2026 08:41 Відповісти Посилання
+10 Олександр #581937
показати весь коментар21.02.2026 07:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Грьобані тарахтєлки перевалили за 20 тис з початку місяця, а це, на хвіилиночку, 22+23+24 роки разом взяті.
Чекаємо на привітання від 3,14дарів на чотириріччя з початку трьохденної війни, 109 ракет в цьому місяці вони вже "випустили", ну може з пару десятків ще нашкребуть - ВЯЛІЧІЄ мля