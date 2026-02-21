Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 258 890 человек (+1010 за сутки), 11 685 танков, 37 429 артсистем, 24 063 ББМ. ИНФОГРАФИКА

РУС
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 258 890 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек 
  • танков – 11 685 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.
  • РСЗО – 1 651 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 303 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 348 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.
  • крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.
  • корабли / катера – 29 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед.
  • специальная техника – 4 073 (+0) ед.

армия РФ (10396) Генштаб ВС (5286) уничтожение (7156)
+20
О-о-о... Нарешті вертоліт знайшовся...
21.02.2026 07:27 Ответить
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.02.2026 08:41 Ответить
+10
Що там з СУ-34 ?
21.02.2026 07:48 Ответить
О-о-о... Нарешті вертоліт знайшовся...
21.02.2026 07:27 Ответить
Що там з СУ-34 ?
21.02.2026 07:48 Ответить
Типу навернувся. Екіпаж катапультувався (падло).
21.02.2026 08:11 Ответить
нехило пепелац приземлили😀
21.02.2026 08:13 Ответить
пердалет
21.02.2026 08:32 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.02.2026 08:41 Ответить
ага... на третій день пепелац появився.... Довго же в Генштабі вирифікують здобутки СБУ та ГУРу....
21.02.2026 08:55 Ответить
І пепелацик!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
21.02.2026 10:48 Ответить
Підрольот таки зарахували
Грьобані тарахтєлки перевалили за 20 тис з початку місяця, а це, на хвіилиночку, 22+23+24 роки разом взяті.
Чекаємо на привітання від 3,14дарів на чотириріччя з початку трьохденної війни, 109 ракет в цьому місяці вони вже "випустили", ну може з пару десятків ще нашкребуть - ВЯЛІЧІЄ мля
21.02.2026 12:25 Ответить
До речі 1 527 БпЛА це другий показник після 1 851
21.02.2026 12:28 Ответить
 
 