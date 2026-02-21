Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 258 890 человек (+1010 за сутки), 11 685 танков, 37 429 артсистем, 24 063 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 258 890 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек
- танков – 11 685 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.
- РСЗО – 1 651 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 303 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.
- крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.
- корабли / катера – 29 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед.
- специальная техника – 4 073 (+0) ед.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Грьобані тарахтєлки перевалили за 20 тис з початку місяця, а це, на хвіилиночку, 22+23+24 роки разом взяті.
Чекаємо на привітання від 3,14дарів на чотириріччя з початку трьохденної війни, 109 ракет в цьому місяці вони вже "випустили", ну може з пару десятків ще нашкребуть - ВЯЛІЧІЄ мля