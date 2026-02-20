На фронте произошло 130 боевых столкновений: враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

С начала суток 20 февраля на фронте произошло 130 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал агрессора, нанося постоянное эффективное огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 65 авиационных ударов, сбросил 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, противник применил 5115 дронов-камикадзе и осуществил 2249 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло два боевых столкновения. Враг нанес два авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два раза — из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал, в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов, в районе Заречного и в сторону Дробышево, Лимана и Ставок. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Ямполя, Закитного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Русина Яра, Софиевки и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка.

На Покровском направлении враг осуществил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки и Кучерова Яра. Две попытки агрессора улучшить свое положение продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 48 оккупантов и ранили 33; уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильного транспорта, три единицы специальной техники, пять квадроциклов, две артиллерийские системы, два укрытия личного состава, пункт управления БПЛА, также поражена одна боевая бронированная машина, 11 единиц автомобильного транспорта, две артиллерийские системы и 70 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении оккупанты дважды пытались улучшить свое положение в районе Степового. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглась Великомихайловка.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов : в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Еленоконстантиновки, Зализничного и Святопетровки. Две атаки еще продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Верхняя Терса, Зализничное, Горное, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Копани.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, противник дважды атаковал в районах Степового и Малых Щербаков. Авиаудару подверглись населенные пункты Комышуваха и Юлиевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

