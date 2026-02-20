На фронте произошло 51 боестолкновение: оккупанты наиболее активны на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 51.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов, в частности - Красный Хутор, Хреновка Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Рогизное, Стариково, Будки, Искрисковщина Сумской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с врагом. Враг нанес два авиационных удара, сбросив три управляемые бомбы, осуществил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых - с применением реактивной системы залпового огня. Подразделения Вооруженных Сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора. В настоящее время попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник один раз продвигался вперед в сторону Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила четыре атаки на позиции украинских защитников в районе Заречного и в сторону Дробышево и Лимана. Сейчас продолжаются три боестолкновения.



На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается.



На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили десять наступательных действий вблизи Плещиевки, Русина Яра и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка. Продолжаются три боестолкновения.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 13 атак.



На Александровском направлении враг пытался продвинуться на позиции наших войск, в районе Степового. Авиаудар управляемыми авиабомбами подверглась Великомихайловка.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Оленоконстантиновки, Зализнычного и Святопетровки. Пять штурмов пока продолжаются. Вражеские авиаудары подверглись Верхняя Терса, Зализнычное, Гиркое, Гуляйпольское, Чаривное.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали дважды. Боевые столкновения происходили в районах Степового и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Присоединяйтесь к Силам обороны! Борьба продолжается!" - призвали в Генштабе.