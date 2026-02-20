Новости Фото
СБУ сообщила о новом подозрении главному психиатру ВСУ, "отмывшему" почти 1 миллион долларов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задокументировала новые факты преступной деятельности со стороны главного психиатра Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила фигуранта в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Службу безопасности Украины.

друзь олег

Что известно?

По материалам дела, чиновник, который одновременно является начальником психиатрической клиники, получил почти 1 миллион долларов теневой "прибыли".

В настоящее время дополнительно установлено, что фигурант легализовал эти деньги через приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса, которые оформлял на близких родственников. Установлено, что среди таких "активов" - квартира в новостройке на побережье Одессы, оформленная на дочь чиновника, а также коттедж под Киевом, который он "записал" на своего пасынка.

Также он оформил на своих детей три автомобиля марки БМВ (в частности модели Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 и 2024 годов выпуска.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Подробности

Известно, что речь идет об Олеге Друзе, который был заместителем председателя Центральной ВВК и решал вопросы о пригодности военных к прохождению службы.

Судебные процессы по делам, связанным с ним, продолжаются уже несколько лет.

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь хотел купить виллу в Турции за €650 тысяч

Читайте: СБУ и Нацполиция разоблачили преступную организацию, которая разворовывала средства Госрезерва Украины. ФОТОрепортаж

СБУ (20723) психиатрия (122) ВСУ (7756) незаконное обогащение (177) Офис Генпрокурора (3123) Друзь Олег (8)
Це здають неугодних? Якщо психіатр відмив 1млн.доларів, то скільки віжмили на рівні міністерств і топ посадовців? Боюсь навіть уявляти ті цифри
20.02.2026 14:32 Ответить
"Настаящій палковнік!"
20.02.2026 14:31 Ответить
Ну нема ж обличчя. Рило похабне.
20.02.2026 14:33 Ответить
****** воно там взагалі , оце питання.
20.02.2026 15:18 Ответить
Це СБУ виковирює, кого першими здавати для ВЛАСНОГО репутаційного відмивання у т ч.

мабуть, ті, котрі не ділилися з ними потай від ОПУ вже закінчилися ...
Й То лі ісчо будіт...
Канали, котрі вірою - правдою дружиною Садового служили ЗЕпочали здавати владу - я про 24 канал й його відщеплення
20.02.2026 16:16 Ответить
Аж опух, цей пахарь на посаді!!
Саме для портновських, час підзаробити з адвокатськими, на кшалт єрмака-баканова…
А всього то і треба, що 3 метра вірьовки для цієї паскуди на посаді!!!
Рецедив без покарання гниди, - невідворотній ….
20.02.2026 14:33 Ответить
Орки б на нього перевели б пару-трійку дронів.
Вірьовка - то розбазарювання добра, в придачу до того що цей "зайчик захисник" вкрав у людей.
20.02.2026 15:09 Ответить
Так само під "підозрою" вже який рік перебуває хабарник Борисов, і що далі? Непокарані злочини повторюються знову і знову через відсутність невідворотного покарання.
Жінку свою ви теж так... задовольняєте, - починаєте і напівдорозі зупиняєтеся?
20.02.2026 14:34 Ответить
Яка роль та користь від величезної кількості цих бутафорських полковників з генералами? На 5 рік повномасштабної війни бачимо відсутність реальної психологічної допомоги воїнам. Сидять на тих посадах, тільки крадуть гроші та роблять видимість бурхливої діяльності
20.02.2026 14:43 Ответить
Обличчя і вирок системи
20.02.2026 14:50 Ответить
кругом одни миндичи и куда деться простому украинцу? в окоп его определяют
20.02.2026 14:54 Ответить
Сотні очільників ВЛК , за цей час , вже мільйонерами стали ...
20.02.2026 15:00 Ответить
Це одна сторона медалі.Інша,хто їм наносив ті міліони?
20.02.2026 15:07 Ответить
Ну не селяни ж, яких бусифікували за ноги в окоп.
20.02.2026 15:10 Ответить
Ну чому ж "не селяни"? Списатися через "дурку" - $6000. Ціна не захмарна, але з усіма витікаючими наслідками. Довідка на допуск до держтаємниці (потрібна кожному офіцеру) в 2022-му коштувала 200 грн. Система працювала і працює. Он хмельницька начальниця ВЛК вже вільно по Україні переміщується, ще трохи - і за кордон шмигоне.
20.02.2026 15:28 Ответить
Але ще яким чином? Не їздить же цей "зайчик" по збірним пунктам та учебках.
І так. В бусифікованого в носках сховані по 6000 доларів.
20.02.2026 15:44 Ответить
Не їздить, працює система.
- У тебе астма? І навіть дві реанімації було за рік служби? - Нє, по астмі списати тебе не можу. Хіба що через дурку. Але це коштує 6000 грошей. Назбираєш?
24.02.2026 09:32 Ответить
Ой,кому ти чешеш,наче я на місяці живу.Знаю одного з села.Більше півтора року боявся з Черкас у село за 40 км. до батьків поїхать,поки вони йому не нарішали якісь бомажки.Інший,теж не олігарх,продав квартиру і машину,за гроші фіктивно одружився на інваліді і втік за кордон у минулому році.
20.02.2026 16:29 Ответить
Ті , хто не зміг офіційно (як дітки наших "еліт"...) втекти за кордон ще 4 роки тому
20.02.2026 15:11 Ответить
Тобто варіант-не давать хабарі а піти в армію взагалі не роглядається.Всі лають ту "еліту",але хочуть бути такими падлюками як вони.
20.02.2026 16:11 Ответить
А діагнози,які він ставив не перевірили?? Тільки майно?? Так то тільки крихти від усього ...
20.02.2026 15:18 Ответить
Цікаво, а де писаки що постійно заступаються за " бойових" полковників, комбригів, содолей і інших? Тіпа знайшли стрілочника і тому подібне. Ха ха ха.
20.02.2026 15:38 Ответить
 
 