СБУ сообщила о новом подозрении главному психиатру ВСУ, "отмывшему" почти 1 миллион долларов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задокументировала новые факты преступной деятельности со стороны главного психиатра Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила фигуранта в незаконном обогащении и декларировании недостоверных сведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что известно?

По материалам дела, чиновник, который одновременно является начальником психиатрической клиники, получил почти 1 миллион долларов теневой "прибыли".

В настоящее время дополнительно установлено, что фигурант легализовал эти деньги через приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса, которые оформлял на близких родственников. Установлено, что среди таких "активов" - квартира в новостройке на побережье Одессы, оформленная на дочь чиновника, а также коттедж под Киевом, который он "записал" на своего пасынка.

Также он оформил на своих детей три автомобиля марки БМВ (в частности модели Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 и 2024 годов выпуска.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Подробности

Известно, что речь идет об Олеге Друзе, который был заместителем председателя Центральной ВВК и решал вопросы о пригодности военных к прохождению службы.

Судебные процессы по делам, связанным с ним, продолжаются уже несколько лет.

