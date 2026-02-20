СБУ повідомила про нову підозру головному психіатру ЗСУ Друзю, який "відмив" майже 1 мільйон доларів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила фігуранта на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Службу безпеки України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За матеріалами справи, посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 мільйон доларів тіньового "прибутку".

Наразі додатково встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Встановлено, що серед таких "активів" – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він "записав" на свого пасинка.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру, - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою.

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Подробиці

Відомо, що йдеться про Олега Друзя, який був заступником Голови Центральної ВЛК та вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.

Судові процеси у справах, пов’язаних із ним, тривають вже кілька років.

Читайте: СБУ та Нацполіція викрили злочинну організацію, яка розкрадала кошти Держрезерву України. ФОТОрепортаж