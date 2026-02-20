3 432 22

СБУ повідомила про нову підозру головному психіатру ЗСУ Друзю, який "відмив" майже 1 мільйон доларів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила фігуранта на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних відомостей.

Що відомо?

За матеріалами справи, посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 мільйон доларів тіньового "прибутку".

Наразі додатково встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Встановлено, що серед таких "активів" – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він "записав" на свого пасинка.

Також він оформив на своїх дітей три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру, - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою.

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Подробиці

Відомо, що йдеться про Олега Друзя, який був заступником Голови Центральної ВЛК та вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.

Судові процеси у справах, пов’язаних із ним, тривають вже кілька років.

Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь хотів купити віллу в Туреччині за €650 тисяч

Топ коментарі
Це здають неугодних? Якщо психіатр відмив 1млн.доларів, то скільки віжмили на рівні міністерств і топ посадовців? Боюсь навіть уявляти ті цифри
20.02.2026 14:32 Відповісти
"Настаящій палковнік!"
20.02.2026 14:31 Відповісти
Ну нема ж обличчя. Рило похабне.
20.02.2026 14:33 Відповісти
****** воно там взагалі , оце питання.
20.02.2026 15:18 Відповісти
Це СБУ виковирює, кого першими здавати для ВЛАСНОГО репутаційного відмивання у т ч.

мабуть, ті, котрі не ділилися з ними потай від ОПУ вже закінчилися ...
Й То лі ісчо будіт...
Канали, котрі вірою - правдою дружиною Садового служили ЗЕпочали здавати владу - я про 24 канал й його відщеплення
20.02.2026 16:16 Відповісти
Ну нема ж обличчя. Рило похабне.
20.02.2026 14:33 Відповісти
Аж опух, цей пахарь на посаді!!
Саме для портновських, час підзаробити з адвокатськими, на кшалт єрмака-баканова…
А всього то і треба, що 3 метра вірьовки для цієї паскуди на посаді!!!
Рецедив без покарання гниди, - невідворотній ….
20.02.2026 14:33 Відповісти
Орки б на нього перевели б пару-трійку дронів.
Вірьовка - то розбазарювання добра, в придачу до того що цей "зайчик захисник" вкрав у людей.
20.02.2026 15:09 Відповісти
Так само під "підозрою" вже який рік перебуває хабарник Борисов, і що далі? Непокарані злочини повторюються знову і знову через відсутність невідворотного покарання.
Жінку свою ви теж так... задовольняєте, - починаєте і напівдорозі зупиняєтеся?
20.02.2026 14:34 Відповісти
Яка роль та користь від величезної кількості цих бутафорських полковників з генералами? На 5 рік повномасштабної війни бачимо відсутність реальної психологічної допомоги воїнам. Сидять на тих посадах, тільки крадуть гроші та роблять видимість бурхливої діяльності
20.02.2026 14:43 Відповісти
Обличчя і вирок системи
20.02.2026 14:50 Відповісти
кругом одни миндичи и куда деться простому украинцу? в окоп его определяют
20.02.2026 14:54 Відповісти
Сотні очільників ВЛК , за цей час , вже мільйонерами стали ...
20.02.2026 15:00 Відповісти
Це одна сторона медалі.Інша,хто їм наносив ті міліони?
20.02.2026 15:07 Відповісти
Ну не селяни ж, яких бусифікували за ноги в окоп.
20.02.2026 15:10 Відповісти
Ну чому ж "не селяни"? Списатися через "дурку" - $6000. Ціна не захмарна, але з усіма витікаючими наслідками. Довідка на допуск до держтаємниці (потрібна кожному офіцеру) в 2022-му коштувала 200 грн. Система працювала і працює. Он хмельницька начальниця ВЛК вже вільно по Україні переміщується, ще трохи - і за кордон шмигоне.
20.02.2026 15:28 Відповісти
Але ще яким чином? Не їздить же цей "зайчик" по збірним пунктам та учебках.
І так. В бусифікованого в носках сховані по 6000 доларів.
20.02.2026 15:44 Відповісти
Не їздить, працює система.
- У тебе астма? І навіть дві реанімації було за рік служби? - Нє, по астмі списати тебе не можу. Хіба що через дурку. Але це коштує 6000 грошей. Назбираєш?
24.02.2026 09:32 Відповісти
Ой,кому ти чешеш,наче я на місяці живу.Знаю одного з села.Більше півтора року боявся з Черкас у село за 40 км. до батьків поїхать,поки вони йому не нарішали якісь бомажки.Інший,теж не олігарх,продав квартиру і машину,за гроші фіктивно одружився на інваліді і втік за кордон у минулому році.
20.02.2026 16:29 Відповісти
Ті , хто не зміг офіційно (як дітки наших "еліт"...) втекти за кордон ще 4 роки тому
20.02.2026 15:11 Відповісти
Тобто варіант-не давать хабарі а піти в армію взагалі не роглядається.Всі лають ту "еліту",але хочуть бути такими падлюками як вони.
20.02.2026 16:11 Відповісти
А діагнози,які він ставив не перевірили?? Тільки майно?? Так то тільки крихти від усього ...
20.02.2026 15:18 Відповісти
Цікаво, а де писаки що постійно заступаються за " бойових" полковників, комбригів, содолей і інших? Тіпа знайшли стрілочника і тому подібне. Ха ха ха.
20.02.2026 15:38 Відповісти
 
 