СБУ та Нацполіція викрили злочинну організацію, яка розкрадала кошти Держрезерву України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України.

За результатом спільних заходів на Київщині затримано колишнього в.о. гендиректора комбінату Держрезерву і пʼятьох його спільників, які підозрюються у привласненні 36 мільйонів гривень бюджетних гривень, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як встановило розслідування, зловмисники, діючи у складі злочинної організації, "заробляли" на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив свого знайомого як посередника.

Після реєстрації новостворених комерційних структур головний фігурант передав їм в оренду склади Держрезерву за штучно заниженою вартістю.

Потім ділки здавали складські ангари в суборенду вже за ринковою вартістю представникам компаній реального сектору економіки.

Встановлено, що отриману "різницю" фігуранти виводили у тінь через афілійовані фірми, обготівковували і розподіляли між усіма учасниками злочинної організації.

У такий спосіб зловмисники щомісяця отримували нелегальні доходи у розмірі від 1 до 4 мільйонів гривень, які спрямовували на придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу.

Щоб приховати оборудку, її організатор та учасники вносили недостовірні відомості до звітно-господарської документації.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманих виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної схеми.

Наразі всім шістьом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами;
  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державних коштів. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Топ коментарі
Як можна вірити в ефективність роботи тих, хто прогавив (?) міндічів з чернишовими та галущенками?
20.02.2026 13:39 Відповісти
А з якого резерву розкрадав кошти ваш Вітюк, СБУ? За стільки часу вам досі "нічого не відомо"?
У вас під боком бригадний генерал "продавав малину", а ви і в вус не дули.
20.02.2026 13:59 Відповісти
А шо ж так - перестали ділитися? - повірили в себе
20.02.2026 13:35 Відповісти
Це, як димова завіса вінд правоохоронців, щоб голосно волати про знищення Держрезерву, для відбілювання злочинів на посадах в Урядовому кварталі, - єрмака-татарова- кабміндічів, шиферів, шурми, данилова, умерова, баканова, …
Добре, що Західні Партнери знають про цю організовану злочинну групу осіб та її дії на шкоду України, ще з 2019 року!!
20.02.2026 14:10 Відповісти
Східні "партнери" теж намагються допомогти змінити цю злочинну владу.
З 22-го року. Вже чотири роки.
Але, не виходить. А попередня влада так себе дискредитувала що її не схотіли повторно обирати.
Нема чесних політиків в Україні.
Зараз Залужного просувають. Але, хто що про нього знає...
Чекайте, ось Ляшко повернеться з фронта.
22.02.2026 06:26 Відповісти
Це видно, мова йде незміняємого 25 років на московії ******-прутіна, за вашою думкою, як котли холмова???
22.02.2026 13:59 Відповісти
А з якого резерву розкрадав кошти ваш Вітюк, СБУ? За стільки часу вам досі "нічого не відомо"?
У вас під боком бригадний генерал "продавав малину", а ви і в вус не дули.
20.02.2026 13:59 Відповісти
І хто ж їх призначив на такі жирні посади? Дєрмак?
20.02.2026 14:31 Відповісти
У країні війна а в цей час спокійнісінько розкладаються резерви України...і хто зараз не вірить що у владі колаборанти?
20.02.2026 16:08 Відповісти
Мастьові ухилянти в законі.
Ну і червоний халатик, мабуть князь.
21.02.2026 12:20 Відповісти
За,такі крупногрошові махінації,розтріл,ну хотяб,на передову,з саперрою лопаткою,на ноль!!!!
22.02.2026 20:36 Відповісти
 
 