"Позаштатний агент СБУ" за 10 тис. доларів: в Одесі поліція знешкодила схему уникнення мобілізації. ФОТОрепортаж

Працевлаштування до Служби безпеки України, оформлення "броні" та уникнення мобілізації на військову службу за грошову винагороду. На такій пропозиції правоохоронці викрили 44-річного киянина. Чоловік вирішив попрацювати рекрутером нібито для силового відомства.

Як з’ясувалося, ділок запропонував військовозобов’язаному працевлаштувати його на посаду "позаштатного агента" до одного із підрозділів СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Ділок пообіцяв видати "клієнту" нібито службове посвідчення та щомісячно надавати листи відрядження про виконання уявних службових завдань на території Одеської області. Так чоловік зможе залишитися за місцем свого мешкання, а не переїжджати до іншої області. Для переконливості надсилав фото документів, візуально схожих на посвідчення відомства.

Замість перевірки знань та навичок майбутнього "агента" просив надати гроші в конверті – 10 000 доларів. Мовляв, "подяка" для впливових людей відомства, які і допоможуть із зарахуванням чоловіка до штату. Запевняв, що нібито має міцні зв’язки в СБУ та може прискорити мобілізацію до армії, а тому зволікати з оплатою не варто.

На зустріч зловмисник для переконливості прийшов у формі військового зразка. "Клієнт" передав йому бажаний гонорар, після чого був затриманий поліцейськими в процесуальному порядку.

Наразі слідчі одеської поліції вже повідомили зловмиснику про підозру. За зловживання впливом йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває з метою встановлення причетності й інших осіб до незаконних оборудок ділка.









