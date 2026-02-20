2 395 13

"Позаштатний агент СБУ" за 10 тис. доларів: в Одесі поліція знешкодила схему уникнення мобілізації. ФОТОрепортаж

Працевлаштування до Служби безпеки України, оформлення "броні" та уникнення мобілізації на військову службу за грошову винагороду. На такій пропозиції правоохоронці викрили 44-річного киянина. Чоловік вирішив попрацювати рекрутером нібито для силового відомства.

Як з’ясувалося, ділок запропонував військовозобов’язаному працевлаштувати його на посаду "позаштатного агента" до одного із підрозділів СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ділок пообіцяв видати "клієнту" нібито службове посвідчення та щомісячно надавати листи відрядження про виконання уявних службових завдань на території Одеської області. Так чоловік зможе залишитися за місцем свого мешкання, а не переїжджати до іншої області. Для переконливості надсилав фото документів, візуально схожих на посвідчення відомства.

Замість перевірки знань та навичок майбутнього "агента" просив надати гроші в конверті – 10 000 доларів. Мовляв, "подяка" для впливових людей відомства, які і допоможуть із зарахуванням чоловіка до штату. Запевняв, що нібито має міцні зв’язки в СБУ та може прискорити мобілізацію до армії, а тому зволікати з оплатою не варто.

На зустріч зловмисник для переконливості прийшов у формі військового зразка. "Клієнт" передав йому бажаний гонорар, після чого був затриманий поліцейськими в процесуальному порядку.

Наразі слідчі одеської поліції вже повідомили зловмиснику про підозру. За зловживання впливом йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває з метою встановлення причетності й інших осіб до незаконних оборудок ділка.

поліція
Топ коментарі
Найпростіша схема уникнення мобілізаціі - піти працювати в поліцію.
20.02.2026 12:37 Відповісти
Але ухилянти чомусь такою схемою не користуються, а ниють, ховаються і бігають від ТЦК. Чому так, як думаєш?
20.02.2026 12:56 Відповісти
Тому, що стати мусором - це зашквар навіть для них....
20.02.2026 13:23 Відповісти
Але це суперечить заяві про простоту схеми.
20.02.2026 13:25 Відповісти
Але чомусь не йдуть, а ось "позаштатним агентом СБУ" так ідуть. І за уважу шахраї СБУ не бояться, мабуть не має причини, а ось поліцію після такого будуть. І дивіться всі плюють в поліцію, бо бояться, а СБУ як незрозуміла контора, яку вже використовують прості шахраї, хоча "зловживання впливом", тобто це співробітник СБУ діючий? просто написали завуальовано? Ну в такому випадку поліцейські молодці. В будь, якому випадку цей випадок каже, що оргзлочинність не боїться СБУ.
20.02.2026 13:18 Відповісти
Так, це законна ухилизація від держави
20.02.2026 13:24 Відповісти
Хм, а синулі Баканова і Борисова теж так влаштувалися до СБУ?
Чи там папіки посприяли "законному" працевлаштуванню?
20.02.2026 12:41 Відповісти
шо? ти хворієш?
20.02.2026 12:59 Відповісти
"зловживання впливом"? Тобто це падло сбушник, та ще ї впливове? Заступник Поклад доручення про очищення отримав, але ще не роздуплився...
20.02.2026 13:13 Відповісти
Гарна ж репутація у силового відомства, якщо можна прикривати афери посиланням на нього!
20.02.2026 13:32 Відповісти
 
 