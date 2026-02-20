2 395 13

"Внештатный агент СБУ" за 10 тыс. долларов: в Одессе полиция обезвредила схему уклонения от мобилизации. ФОТОрепортаж

Трудоустройство в Службу безопасности Украины, оформление "брони" и избежание мобилизации на военную службу за денежное вознаграждение. На таком предложении правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина. Мужчина решил поработать рекрутером якобы для силового ведомства.

Как выяснилось, дельцом предложил военнообязанному трудоустроить его на должность "внештатного агента" в одно из подразделений СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Деловой человек пообещал выдать "клиенту" якобы служебное удостоверение и ежемесячно предоставлять командировочные письма о выполнении мнимых служебных заданий на территории Одесской области. Так мужчина сможет остаться по месту своего жительства, а не переезжать в другую область. Для убедительности присылал фото документов, визуально похожих на удостоверение ведомства.

Вместо проверки знаний и навыков будущего "агента" просил предоставить деньги в конверте – 10 000 долларов. Мол, "благодарность" для влиятельных людей ведомства, которые и помогут с зачислением мужчины в штат. Уверял, что якобы имеет прочные связи в СБУ и может ускорить мобилизацию в армию, а потому медлить с оплатой не стоит.

На встречу злоумышленник для убедительности пришел в форме военного образца. "Клиент" передал ему желаемый гонорар, после чего был задержан полицейскими в процессуальном порядке.

Сейчас следователи одесской полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении. За злоупотребление влиянием ему грозит до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается с целью установления причастности и других лиц к незаконным сделкам дельца.

Топ комментарии
Найпростіша схема уникнення мобілізаціі - піти працювати в поліцію.
20.02.2026 12:37 Ответить
"зловживання впливом"? Тобто це падло сбушник, та ще ї впливове? Заступник Поклад доручення про очищення отримав, але ще не роздуплився...
20.02.2026 13:13 Ответить
Хм, а синулі Баканова і Борисова теж так влаштувалися до СБУ?
Чи там папіки посприяли "законному" працевлаштуванню?
20.02.2026 12:41 Ответить
Але ухилянти чомусь такою схемою не користуються, а ниють, ховаються і бігають від ТЦК. Чому так, як думаєш?
20.02.2026 12:56 Ответить
Тому, що стати мусором - це зашквар навіть для них....
20.02.2026 13:23 Ответить
Але це суперечить заяві про простоту схеми.
20.02.2026 13:25 Ответить
Але чомусь не йдуть, а ось "позаштатним агентом СБУ" так ідуть. І за уважу шахраї СБУ не бояться, мабуть не має причини, а ось поліцію після такого будуть. І дивіться всі плюють в поліцію, бо бояться, а СБУ як незрозуміла контора, яку вже використовують прості шахраї, хоча "зловживання впливом", тобто це співробітник СБУ діючий? просто написали завуальовано? Ну в такому випадку поліцейські молодці. В будь, якому випадку цей випадок каже, що оргзлочинність не боїться СБУ.
20.02.2026 13:18 Ответить
Так, це законна ухилизація від держави
20.02.2026 13:24 Ответить
Гарна ж репутація у силового відомства, якщо можна прикривати афери посиланням на нього!
20.02.2026 13:32 Ответить
 
 