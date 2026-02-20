"Внештатный агент СБУ" за 10 тыс. долларов: в Одессе полиция обезвредила схему уклонения от мобилизации. ФОТОрепортаж

Трудоустройство в Службу безопасности Украины, оформление "брони" и избежание мобилизации на военную службу за денежное вознаграждение. На таком предложении правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина. Мужчина решил поработать рекрутером якобы для силового ведомства.

Как выяснилось, дельцом предложил военнообязанному трудоустроить его на должность "внештатного агента" в одно из подразделений СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Деловой человек пообещал выдать "клиенту" якобы служебное удостоверение и ежемесячно предоставлять командировочные письма о выполнении мнимых служебных заданий на территории Одесской области. Так мужчина сможет остаться по месту своего жительства, а не переезжать в другую область. Для убедительности присылал фото документов, визуально похожих на удостоверение ведомства.

Вместо проверки знаний и навыков будущего "агента" просил предоставить деньги в конверте – 10 000 долларов. Мол, "благодарность" для влиятельных людей ведомства, которые и помогут с зачислением мужчины в штат. Уверял, что якобы имеет прочные связи в СБУ и может ускорить мобилизацию в армию, а потому медлить с оплатой не стоит.

На встречу злоумышленник для убедительности пришел в форме военного образца. "Клиент" передал ему желаемый гонорар, после чего был задержан полицейскими в процессуальном порядке.

Сейчас следователи одесской полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении. За злоупотребление влиянием ему грозит до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается с целью установления причастности и других лиц к незаконным сделкам дельца.









