РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13435 посетителей онлайн
Новости Видео Похищение детей Торговля детьми
2 797 7

Пытались незаконно продать за границу не менее 25 детей: в Одессе будут судить преступную группу. ВИДЕО

Одесская областная прокуратура направила в суд дело в отношении преступной группы, которая противоправно вывозила украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в другую страну для будущего усыновления (удочерения).

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Организаторы и участники схемы

Как отмечается, среди организаторов схемы две гражданки Украины – 39-летняя и 47-летняя переводчицы, а также 49-летний основатель благотворительной организации.

К преступной деятельности представители группировки также завербовали еще 13 мужчин и женщин в качестве перевозчиков детей за пределы Украины.

Читайте также: В Запорожье раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях: четырем лицам сообщено о подозрении

Как действовала схема?

"Торговцы" изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органами опеки и организовывали выезд детей за границу, получая за это денежное вознаграждение от иностранных граждан через международные платежные системы.

Схема реализовывалась через так называемые "хостинги" – краткосрочные поездки детей в семьи иностранцев на летние или зимние каникулы под видом отдыха и оздоровления. Это время фактически использовалось для знакомства иностранных семей с украинскими детьми и подбора потенциальных усыновителей.

Читайте: В 2025 году зафиксировано 162 случая торговли людьми, - Офис Генпрокурора

Несмотря на запрет международного усыновления во время военного положения, участники продолжали перемещение детей и после 2022 года. По данным следствия, схема действовала до начала 2025 года. В апреле 2025 года "торговцев" разоблачили и задержали.

Сколько детей пытались вывезти?

Сообщается, что в целом злоумышленники пытались незаконно переправить за пределы Украины не менее 25 детей из Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областей, из которых 13 были доставлены в иностранную страну.

Разоблачение и подозрения

Отмечается, что преступные действия были пресечены благодаря совместным мерам украинских и иностранных правоохранителей, в частности - благодаря отмене разрешений на въезд иностранной стороной.

Смотрите также: В Николаеве раскрыта попытка продажи новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что участникам преступной группировки сообщили о подозрении в торговле людьми, незаконной переправке через государственную границу и подделке документов (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По делу в отношении двух организаторов вскоре начнется судебное разбирательство. Третий организатор – руководитель благотворительного фонда – объявлен в розыск.

Читайте также: 447 случаев торговли людьми выявлено с начала полномасштабного вторжения РФ, - МВД

Автор: 

дети (6863) Одесса (8134) Одесская область (4346) похищение (1677) торговля людьми (278) Одесский район (617)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
судячи з останніх новин, ми знаємо яка неназиваєма організація являється поставщиком дітей позбавлених батьківського піклування. в одесі вони взагалі берегів не бачать.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:42 Ответить
Деж оті діти з 2019 року, яких продали такі ж нелюди з України??
показать весь комментарий
19.02.2026 18:53 Ответить
Речниця дуже вжилася в образ, вже можна в кіно.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:57 Ответить
Очільник прокуратури Одещини та його дружина отримали "щедрі знижки" на елітну нерухомість та Range Rover
не за дітей розрахувалися із Сватком?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:04 Ответить
или на органы
показать весь комментарий
19.02.2026 19:40 Ответить
новина просто мед для Скабєєвой, яка буде візжати як вони рятували дєтішок на ТОТ від злих біндер.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:47 Ответить
Є про що замислитись
https://inshe.tv/suspilstvo/2026-02-09/977891/ Епштейн замовляв на свій острів сірчану кислоту величезними бочками - підозрюють, для розчинення тіл
показать весь комментарий
19.02.2026 22:25 Ответить
 
 