Пытались незаконно продать за границу не менее 25 детей: в Одессе будут судить преступную группу. ВИДЕО

Одесская областная прокуратура направила в суд дело в отношении преступной группы, которая противоправно вывозила украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в другую страну для будущего усыновления (удочерения).

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Организаторы и участники схемы

Как отмечается, среди организаторов схемы две гражданки Украины – 39-летняя и 47-летняя переводчицы, а также 49-летний основатель благотворительной организации.

К преступной деятельности представители группировки также завербовали еще 13 мужчин и женщин в качестве перевозчиков детей за пределы Украины.

Как действовала схема?

"Торговцы" изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органами опеки и организовывали выезд детей за границу, получая за это денежное вознаграждение от иностранных граждан через международные платежные системы.

Схема реализовывалась через так называемые "хостинги" – краткосрочные поездки детей в семьи иностранцев на летние или зимние каникулы под видом отдыха и оздоровления. Это время фактически использовалось для знакомства иностранных семей с украинскими детьми и подбора потенциальных усыновителей.

Несмотря на запрет международного усыновления во время военного положения, участники продолжали перемещение детей и после 2022 года. По данным следствия, схема действовала до начала 2025 года. В апреле 2025 года "торговцев" разоблачили и задержали.

Сколько детей пытались вывезти?

Сообщается, что в целом злоумышленники пытались незаконно переправить за пределы Украины не менее 25 детей из Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областей, из которых 13 были доставлены в иностранную страну.

Разоблачение и подозрения

Отмечается, что преступные действия были пресечены благодаря совместным мерам украинских и иностранных правоохранителей, в частности - благодаря отмене разрешений на въезд иностранной стороной.

Ранее сообщалось, что участникам преступной группировки сообщили о подозрении в торговле людьми, незаконной переправке через государственную границу и подделке документов (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По делу в отношении двух организаторов вскоре начнется судебное разбирательство. Третий организатор – руководитель благотворительного фонда – объявлен в розыск.

