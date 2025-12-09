Попытка продать 25 детей за границу под видом "каникул": в Одесской области разоблачили преступную группу
Правоохранители Одесской области пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала незаконный вывоз украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для дальнейшего усыновления.
Кто организовал "схему"?
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении двум гражданам Украины в возрасте 39 и 47 лет, которые координировали поездки, а также 49-летнему основателю благотворительной организации, который действовал из-за границы (заочно).
По данным следствия, подозреваемые изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органов опеки и организовывали перевозку детей через государственную границу. Оплату получали через международные платежные системы. К схеме также привлекли 13 мужчин и 2 женщин в качестве перевозчиков.
Как работала "схема"?
Как отмечается, преступление реализовывали через так называемые "хостинги" - поездки детей за границу якобы на оздоровление, которые фактически использовали для подбора потенциальных усыновителей. Несмотря на запрет международного усыновления в условиях военного положения, схему продолжали реализовывать до 2025 года.
В общей сложности пытались незаконно переправить не менее 25 детей из разных регионов Украины, 13 из которых успели вывезти за границу. Благодаря международному сотрудничеству незаконное перемещение детей остановлено", - говорится в сообщении.
Что грозит?
- Подозреваемым инкриминируют торговлю людьми, незаконную переправку лиц через государственную границу и подделку документов (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 УК Украины).
- По ходатайству прокурора две женщины взяты под стражу. Проверяется возможная причастность должностных лиц служб по делам детей и учреждений институционального ухода.
