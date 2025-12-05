РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15913 посетителей онлайн
Новости Фото Сексуальная эксплуатация Распространение порнографии
2 142 0

Сообщено о подозрении жителям Львова и Киевской области, которые зарабатывали на детской порнографии. ФОТОрепортаж

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум лицам, которые администрировали разветвленную сеть веб-ресурсов с запрещенным контентом.

По данным следствия, подозреваемые создали и поддерживали инфраструктуру из около тысячи веб-страниц, на которых размещался контент, содержащий изображения сексуальной эксплуатации детей, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Основной организатор - житель Львова - управлял серверами, арендуя оборудование для функционирования всей сети с целью получения прибыли.

При анализе данных, изъятых на технике первого подозреваемого, следователи установили его сообщника, проживавшего в Киевской области.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях правоохранители изъяли компьютерную технику со следами противоправной деятельности, носители информации, криптокошельки, черновые записи, наличные деньги и транспортные средства.

Обезврежено около тысячи онлайн-ресурсов, которые использовались для распространения запрещенного контента.

Продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц.

За содеянное предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Читайте: Гетманцев хочет собирать с доходов украинцев на OnlyFans по 1 миллиарду налогов в год. Но есть проблема

задержание
задержание
задержание
задержание
задержание
задержание
задержание

Читайте также: Мужчина из Киевской области заставлял детей сниматься в порно

Автор: 

дети (6894) Киевская область (4677) Львов (4670) порнография (233) Офис Генпрокурора (3158) Львовская область (3207) Львовский район (256)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 