Сообщено о подозрении жителям Львова и Киевской области, которые зарабатывали на детской порнографии. ФОТОрепортаж
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум лицам, которые администрировали разветвленную сеть веб-ресурсов с запрещенным контентом.
По данным следствия, подозреваемые создали и поддерживали инфраструктуру из около тысячи веб-страниц, на которых размещался контент, содержащий изображения сексуальной эксплуатации детей, информирует Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Основной организатор - житель Львова - управлял серверами, арендуя оборудование для функционирования всей сети с целью получения прибыли.
При анализе данных, изъятых на технике первого подозреваемого, следователи установили его сообщника, проживавшего в Киевской области.
В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях правоохранители изъяли компьютерную технику со следами противоправной деятельности, носители информации, криптокошельки, черновые записи, наличные деньги и транспортные средства.
Обезврежено около тысячи онлайн-ресурсов, которые использовались для распространения запрещенного контента.
Продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц.
За содеянное предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
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