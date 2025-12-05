Сообщено о подозрении жителям Львова и Киевской области, которые зарабатывали на детской порнографии. ФОТОрепортаж

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум лицам, которые администрировали разветвленную сеть веб-ресурсов с запрещенным контентом.

По данным следствия, подозреваемые создали и поддерживали инфраструктуру из около тысячи веб-страниц, на которых размещался контент, содержащий изображения сексуальной эксплуатации детей, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Основной организатор - житель Львова - управлял серверами, арендуя оборудование для функционирования всей сети с целью получения прибыли.

При анализе данных, изъятых на технике первого подозреваемого, следователи установили его сообщника, проживавшего в Киевской области.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях правоохранители изъяли компьютерную технику со следами противоправной деятельности, носители информации, криптокошельки, черновые записи, наличные деньги и транспортные средства.

Обезврежено около тысячи онлайн-ресурсов, которые использовались для распространения запрещенного контента.

Продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц.

За содеянное предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

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