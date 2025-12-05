Повідомлено про підозру мешканцям Львова та Київщини, які заробляли на дитячій порнографії. ФОТОрепортаж
Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом особам, які адміністрували розгалужену мережу вебресурсів із забороненим контентом.
За даними слідства, підозрювані створили та підтримували інфраструктуру з близько тисячі вебсторінок, на яких розміщувався контент, що містив зображення сексуальної експлуатації дітей, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розслідування
Основний організатор - мешканець Львова - керував серверами, орендуючи обладнання для функціонування всієї мережі з метою отримання прибутку.
Під час аналізу даних, вилучених на техніці першого підозрюваного, слідчі встановили його спільника, який проживав у Київській області.
У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі слідами протиправної діяльності, носії інформації, криптогаманці, чорнові записи, готівку та транспортні засоби.
Знешкоджено близько тисячі онлайн-ресурсів, які використовувалися для розповсюдження забороненого контенту.
Тривають заходи щодо встановлення інших причетних осіб.
За скоєне передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.
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