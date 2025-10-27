Чоловік з Київщини змушував дітей зніматися у порно

На Київщині чоловіка підозрюють у примушуванні дітей до участі в порнографії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

У понеділок, 27 жовтня, правоохоронці Київської області повідомили про підозру 48-річному мешканцю Київської області, який, за даними слідства, через соціальні мережі встановлював контакт із малолітніми та змушував їх брати участь у створенні порнографічних матеріалів.

За інформацією поліції, чоловік виготовляв фото- та відеоконтент за участю малолітніх, який згодом поширював в інтернеті.

Читайте: Податкова розсекретила нові дані про заробітки українців на Onlyfans: вони різко зросли

Для втягнення неповнолітніх у нові зйомки він застосовував психологічний тиск і погрози.

Слідчі інкримінують йому виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також вчинення розпусних дій щодо малолітніх. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що правоохоронців з Івано-Франківської області, які вимагали тисячу доларів за закриття кримінального провадження проти моделі платформи OnlyFans, звільнили зі служби після матеріалу ЗМІ.

Також ми писали, що в Ужгороді судили жінку та двох чоловіків з Львівщини, які шантажували чоловіків розповсюдженням інтимних відео за їхньої участі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі