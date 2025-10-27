УКР
Чоловік з Київщини змушував дітей зніматися у порно

48-річний чоловік змушував малолітніх дітей брати участь у створенні порнографії

На Київщині чоловіка підозрюють у примушуванні дітей до участі в порнографії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу обласної поліції. 

У понеділок, 27 жовтня, правоохоронці Київської області повідомили про підозру 48-річному мешканцю Київської області, який, за даними слідства, через соціальні мережі встановлював контакт із малолітніми та змушував їх брати участь у створенні порнографічних матеріалів.

За інформацією поліції, чоловік виготовляв фото- та відеоконтент за участю малолітніх, який згодом поширював в інтернеті.

Читайте: Податкова розсекретила нові дані про заробітки українців на Onlyfans: вони різко зросли

Для втягнення неповнолітніх у нові зйомки він застосовував психологічний тиск і погрози.

Слідчі інкримінують йому виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також вчинення розпусних дій щодо малолітніх. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що правоохоронців з Івано-Франківської області, які вимагали тисячу доларів за закриття кримінального провадження проти моделі платформи OnlyFans, звільнили зі служби після матеріалу ЗМІ.

Також ми писали, що в Ужгороді судили жінку та двох чоловіків з Львівщини, які шантажували чоловіків розповсюдженням інтимних відео за їхньої участі.

таких потвор мінімум повинно знімати, щоб морду було видно...
а краще зразу топити
27.10.2025 21:28 Відповісти
думаєте про них київські правоохоронці ТАТАРОВА тільки дізналися ?
27.10.2025 21:29 Відповісти
Зазвичай таким правоохоронці займаються та 95 квартал. Тут конкурент з'явився...
27.10.2025 21:49 Відповісти
Тепер чоловіка з Київщини будуть на зоні змушувати кукурікати біля параші.
27.10.2025 21:51 Відповісти
Київський осередок,,сн'', нічний домашній арешт, хімічна кастрація, працевлаштування в ,,ОПу", нагорода від преза ,,багдана мудрого", святої Ольги, убд, татарова 3 степені !
27.10.2025 21:56 Відповісти
Відправте його в таке місце, де вже буде його порно, з дядьками, таке круте, повноцінне, і що б ***** без перекурів.
27.10.2025 22:02 Відповісти
 
 