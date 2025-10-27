Мужчина из Киевской области заставлял детей сниматься в порно

На Киевщине мужчину подозревают в принуждении детей к участию в порнографии.

В понедельник, 27 октября, правоохранители Киевской области сообщили о подозрении 48-летнему жителю Киевской области, который, по данным следствия, через социальные сети устанавливал контакт с малолетними и заставлял их участвовать в создании порнографических материалов.

По информации полиции, мужчина изготавливал фото- и видеоконтент с участием малолетних, который впоследствии распространял в интернете.

Для вовлечения несовершеннолетних в новые съемки он применял психологическое давление и угрозы.

Следователи инкриминируют ему изготовление и распространение детской порнографии, а также совершение развратных действий в отношении малолетних. Досудебное расследование продолжается.

