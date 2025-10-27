РУС
Мужчина из Киевской области заставлял детей сниматься в порно

48-летний мужчина заставлял малолетних детей участвовать в создании порнографии

На Киевщине мужчину подозревают в принуждении детей к участию в порнографии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

В понедельник, 27 октября, правоохранители Киевской области сообщили о подозрении 48-летнему жителю Киевской области, который, по данным следствия, через социальные сети устанавливал контакт с малолетними и заставлял их участвовать в создании порнографических материалов.

По информации полиции, мужчина изготавливал фото- и видеоконтент с участием малолетних, который впоследствии распространял в интернете.

Читайте: Налоговая рассекретила новые данные о заработках украинцев на Onlyfans: они резко выросли

Для вовлечения несовершеннолетних в новые съемки он применял психологическое давление и угрозы.

Следователи инкриминируют ему изготовление и распространение детской порнографии, а также совершение развратных действий в отношении малолетних. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что правоохранителей из Ивано-Франковской области, которые требовали тысячу долларов за закрытие уголовного производства против модели платформы OnlyFans, уволили со службы после материала СМИ.

Также мы писали, что в Ужгороде судили женщину и двух мужчин из Львовской области, которые шантажировали мужчин распространением интимных видео с их участием.

таких потвор мінімум повинно знімати, щоб морду було видно...
а краще зразу топити
27.10.2025 21:28 Ответить
думаєте про них київські правоохоронці ТАТАРОВА тільки дізналися ?
27.10.2025 21:29 Ответить
Зазвичай таким правоохоронці займаються та 95 квартал. Тут конкурент з'явився...
27.10.2025 21:49 Ответить
Хм... На сайті поліції написано "у продовж 2021 року". Тобто 4 роки він "нє прє дєлах" і його зацапали
27.10.2025 23:09 Ответить
Тепер чоловіка з Київщини будуть на зоні змушувати кукурікати біля параші.
27.10.2025 21:51 Ответить
Київський осередок,,сн'', нічний домашній арешт, хімічна кастрація, працевлаштування в ,,ОПу", нагорода від преза ,,багдана мудрого", святої Ольги, убд, татарова 3 степені !
27.10.2025 21:56 Ответить
Відправте його в таке місце, де вже буде його порно, з дядьками, таке круте, повноцінне, і що б ***** без перекурів.
27.10.2025 22:02 Ответить
В наш час, коли хімія організму людини дуже сильно вивчена, то пару уколів можуть зробити страшне і не треба для цього цю наволоч нікуди везти. Поліція зараз бігає, щоб загребти людей, а отакі рецидивісти собі спокійно мутять, використовують і грабують. Одних кол центрів як лайна і ніхто нічого, бо баблосами діляться, як кажуть "платять дельту".
27.10.2025 22:39 Ответить
А яйца тварям отрезать!?!
27.10.2025 22:22 Ответить
Зараз все набагато простіше, робиться один укол і все, людина стає стерильною і функцію розмноження відключається в принципі, і не треба нічого різати. Просто закони в Україні для цього не на часі, на часі щемити інших людей "без броней" або "без грошей".
27.10.2025 22:36 Ответить
После стерилизации в сперме отсутствуют сперматозоиды, но все остальные функции остаются неизменными … То есть он будет бесплодный , но насиловать будет продолжать !!!
Таким тварям надо член отрезать , по самую шею …
27.10.2025 23:04 Ответить
 
 