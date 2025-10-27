Мужчина из Киевской области заставлял детей сниматься в порно
На Киевщине мужчину подозревают в принуждении детей к участию в порнографии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
В понедельник, 27 октября, правоохранители Киевской области сообщили о подозрении 48-летнему жителю Киевской области, который, по данным следствия, через социальные сети устанавливал контакт с малолетними и заставлял их участвовать в создании порнографических материалов.
По информации полиции, мужчина изготавливал фото- и видеоконтент с участием малолетних, который впоследствии распространял в интернете.
Для вовлечения несовершеннолетних в новые съемки он применял психологическое давление и угрозы.
Следователи инкриминируют ему изготовление и распространение детской порнографии, а также совершение развратных действий в отношении малолетних. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что правоохранителей из Ивано-Франковской области, которые требовали тысячу долларов за закрытие уголовного производства против модели платформы OnlyFans, уволили со службы после материала СМИ.
Также мы писали, что в Ужгороде судили женщину и двух мужчин из Львовской области, которые шантажировали мужчин распространением интимных видео с их участием.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а краще зразу топити
Таким тварям надо член отрезать , по самую шею …