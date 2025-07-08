447 случаев торговли людьми разоблачено с начала полномасштабного вторжения РФ, - МВД
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Нацполиция разоблачила 447 случаев торговли людьми.
Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в течение этого периода подозрение получили 242 трафиканта.
В суд направлены обвинительные акты в отношении 18 организованных групп торговцев людьми.
В процессе расследований полицейские идентифицировали 365 пострадавших от торговли людьми, из которых 167 женщин, 152 мужчин и 46 детей.
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Влад #584963
показать весь комментарий08.07.2025 13:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Victor Dudko #600959
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Анатолій Бойко #504832
показать весь комментарий08.07.2025 14:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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