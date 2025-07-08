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447 случаев торговли людьми разоблачено с начала полномасштабного вторжения РФ, - МВД

Торговля людьми

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Нацполиция разоблачила 447 случаев торговли людьми.

Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение этого периода подозрение получили 242 трафиканта.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 18 организованных групп торговцев людьми.

В процессе расследований полицейские идентифицировали 365 пострадавших от торговли людьми, из которых 167 женщин, 152 мужчин и 46 детей.

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Автор: 

МВД (9334) торговля людьми (276)


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ви головне осторожніше там роскривайте,бо обов'язково вийдете на себе
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08.07.2025 13:20 Ответить
***** не зрозумів
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08.07.2025 13:57 Ответить
А премії за кожного ухилянта це рахується як торгівля людьми чи це другоє?
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08.07.2025 14:12 Ответить
 
 