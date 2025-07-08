447 случаев торговли людьми разоблачено с начала полномасштабного вторжения РФ, - МВД

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Нацполиция разоблачила 447 случаев торговли людьми.

Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение этого периода подозрение получили 242 трафиканта.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 18 организованных групп торговцев людьми.



В процессе расследований полицейские идентифицировали 365 пострадавших от торговли людьми, из которых 167 женщин, 152 мужчин и 46 детей.

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