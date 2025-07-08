447 випадків торгівлі людьми викрито від початку повномасштабного вторгнення РФ, - МВС
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нацполіція викрила 447 випадків торгівлі людьми.
Про це повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, упродовж цього періоду підозру отримали 242 трафікери.
До суду скеровано обвинувальні акти щодо 18 організованих груп торговців людьми.
У процесі розслідувань поліцейські ідентифікували 365 потерпілих від торгівлі людьми, з яких 167 жінок, 152 чоловіків та 46 дітей.
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Влад #584963
показати весь коментар08.07.2025 13:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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