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447 випадків торгівлі людьми викрито від початку повномасштабного вторгнення РФ, - МВС

Торгівля людьми

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нацполіція викрила 447 випадків торгівлі людьми.

Про це повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж цього періоду підозру отримали 242 трафікери.

До суду скеровано обвинувальні акти щодо 18 організованих груп торговців людьми.

У процесі розслідувань поліцейські ідентифікували 365 потерпілих від торгівлі людьми, з яких 167 жінок, 152 чоловіків та 46 дітей.

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Автор: 

МВС (3522) торгівля людьми (215)


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ви головне осторожніше там роскривайте,бо обов'язково вийдете на себе
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08.07.2025 13:20 Відповісти
 
 