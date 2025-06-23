До 8 років засуджено жінку, яка продала свою двомісячну доньку за $20 тис. доларів

Cуд визнав винною 22-річну жінку у торгівлі власною дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України), їй призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засуджена є мешканкою Харкова. Вона народила доньку 1 грудня 2024 року. Доведено, що вже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилася з нею про зустріч. За двомісячну доньку горе-матір оголосила "прайс" у розмірі 20 тис. доларів.

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Повідомляється, що 12 лютого під час передачі дитини та одержання обумовленої суми правоохоронці затримали фігурантку.



На вирок вона очікувала, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні жінка повністю визнала вину. Обвинувальний вирок ухвалено Салтівським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

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