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Новини Торгівля дітьми
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До 8 років засуджено жінку, яка продала свою двомісячну доньку за $20 тис. доларів

Жінка хотіла продати двомісячну доньку в Харкові

Cуд визнав винною 22-річну жінку у торгівлі власною дитиною (ч. 3 ст. 149 КК України), їй призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засуджена є мешканкою Харкова. Вона народила доньку 1 грудня 2024 року. Доведено, що вже в січні наступного року жінка вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилася з нею про зустріч. За двомісячну доньку горе-матір оголосила "прайс" у розмірі 20 тис. доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Продала двомісячну доньку за $20 тис.: у Харкові затримано 22-річну жінку. ФОТОрепортаж

Повідомляється, що 12 лютого під час передачі дитини та одержання обумовленої суми правоохоронці затримали фігурантку.

На вирок вона очікувала, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні жінка повністю визнала вину. Обвинувальний вирок ухвалено Салтівським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Також дивіться: Продала двомісячну доньку за $20 тис.: підозрювану взято під варту, застава - 900 тис. грн. ФОТО

Автор: 

діти (5182) торгівля людьми (215) Харків (5740) Харківська область (1185) Харківський район (392)


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А всіх тих, хто відмовляється від дитини і лишає в роддомі, теж судять?
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23.06.2025 17:52 Відповісти
В жизни всякое бывает, её дочь, как считает нужным, так и поступает
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23.06.2025 18:37 Відповісти
Якщо ти дегенерат, то не всім обов'язково про це знати! По ходу, тебе висрала на цей світ така ж шмара, як і та, що продавала свою дитину!
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27.06.2025 18:07 Відповісти
Це краще, ніж викинути на смітник чи вбити.
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23.06.2025 18:43 Відповісти
Хіба насильно змусиш бути мамою(Маме не та котра тебе народила,а котра виховує тебе та любить.
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23.06.2025 18:52 Відповісти
 
 