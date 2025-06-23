До 8 лет приговорена женщина, которая продала свою двухмесячную дочь за $20 тыс. долларов

Суд признал виновной 22-летнюю женщину в торговле собственным ребенком (ч. 3 ст. 149 УК Украины), ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, осужденная является жительницей Харькова. Она родила дочь 1 декабря 2024 года. Доказано, что уже в январе следующего года женщина решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече. За двухмесячную дочь горе-мать объявила "прайс" в размере 20 тыс. долларов.

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Сообщается, что 12 февраля во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы правоохранители задержали фигурантку.



Приговора она ожидала, находясь под стражей. В судебном заседании женщина полностью признала вину. Обвинительный приговор вынесен Салтовским районным судом г. Харькова. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

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