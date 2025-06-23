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Новости Торговля детьми
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До 8 лет приговорена женщина, которая продала свою двухмесячную дочь за $20 тыс. долларов

Женщина хотела продать двухмесячную дочь в Харькове

Суд признал виновной 22-летнюю женщину в торговле собственным ребенком (ч. 3 ст. 149 УК Украины), ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, осужденная является жительницей Харькова. Она родила дочь 1 декабря 2024 года. Доказано, что уже в январе следующего года женщина решила продать ребенка своей знакомой и договорилась с ней о встрече. За двухмесячную дочь горе-мать объявила "прайс" в размере 20 тыс. долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продала двухмесячную дочь за $20 тыс.: в Харькове задержана 22-летняя женщина. ФОТОрепортаж

Сообщается, что 12 февраля во время передачи ребенка и получения оговоренной суммы правоохранители задержали фигурантку.

Приговора она ожидала, находясь под стражей. В судебном заседании женщина полностью признала вину. Обвинительный приговор вынесен Салтовским районным судом г. Харькова. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Также смотрите: Продала двухмесячную дочь за $20 тыс.: подозреваемая взята под стражу, залог - 900 тыс. грн. ФОТО

Автор: 

дети (6606) торговля людьми (276) Харьков (7620) Харьковская область (1171) Харьковский район (388)


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А всіх тих, хто відмовляється від дитини і лишає в роддомі, теж судять?
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23.06.2025 17:52 Ответить
В жизни всякое бывает, её дочь, как считает нужным, так и поступает
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23.06.2025 18:37 Ответить
Якщо ти дегенерат, то не всім обов'язково про це знати! По ходу, тебе висрала на цей світ така ж шмара, як і та, що продавала свою дитину!
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27.06.2025 18:07 Ответить
Це краще, ніж викинути на смітник чи вбити.
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23.06.2025 18:43 Ответить
Хіба насильно змусиш бути мамою(Маме не та котра тебе народила,а котра виховує тебе та любить.
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23.06.2025 18:52 Ответить
 
 