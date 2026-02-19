Намагалися незаконно продати за кордон щонайменше 25 дітей: В Одесі судитимуть злочинну групу. ВIДЕО

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду справу cтосовно злочинної групи, яка протиправно вивозила українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до іншої країни для майбутнього усиновлення (удочеріння).

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Організатори та учасники схеми

Як зазначається, серед організаторів схеми дві громадянки України – 39-річна та 47-річна перекладачки, а також 49-річний засновник благодійної організації.

До злочинної діяльності представники угруповання також завербували ще 13 чоловіків та жінок як перевізників дітей за межі України.

Як діяла схема?

"Торговці" виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органами опіки та організовували виїзд дітей за кордон, отримуючи за це грошову винагороду від іноземних громадян через міжнародні платіжні системи.

Схему реалізовували через так звані "хостинги" – короткострокові поїздки дітей у сім’ї іноземців на літні чи зимові канікули під виглядом відпочинку та оздоровлення. Цей час фактично використовувався для знайомства іноземних сімей з українськими дітьми та підбору потенційних усиновлювачів.

Незважаючи на заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану, учасники продовжували переміщення дітей і після 2022 року. За даними слідства схема діяла до початку 2025 року. У квітні 2025 року "торговців" викрили та затримали.

Скільки дітей намагалися вивезти?

Повідомляється, що загалом зловмисники намагалися незаконно переправити за межі України щонайменше 25 дітей з Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей, з яких 13 були доставлені в іноземну країну.

Викриття та підозри

Зазначається, злочинні дії зупинені завдяки спільним заходам українських та іноземних правоохоронців, зокрема через скасування дозволів на в’їзд іноземною стороною.

Раніше повідомлялося, що учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру у торгівлі людьми, незаконному переправленні через державний кордон та підробленні документів (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 КК України).

У справі щодо двох організаторок незабаром розпочнеться судовий розгляд. Третій організатор – керівник благодійного фонду - оголошений у розшук.

судячи з останніх новин, ми знаємо яка неназиваєма організація являється поставщиком дітей позбавлених батьківського піклування. в одесі вони взагалі берегів не бачать.
19.02.2026 18:42 Відповісти
Деж оті діти з 2019 року, яких продали такі ж нелюди з України??
19.02.2026 18:53 Відповісти
Речниця дуже вжилася в образ, вже можна в кіно.
19.02.2026 18:57 Відповісти
Очільник прокуратури Одещини та його дружина отримали "щедрі знижки" на елітну нерухомість та Range Rover
не за дітей розрахувалися із Сватком?
19.02.2026 19:04 Відповісти
или на органы
19.02.2026 19:40 Відповісти
новина просто мед для Скабєєвой, яка буде візжати як вони рятували дєтішок на ТОТ від злих біндер.
19.02.2026 19:47 Відповісти
Є про що замислитись
https://inshe.tv/suspilstvo/2026-02-09/977891/ Епштейн замовляв на свій острів сірчану кислоту величезними бочками - підозрюють, для розчинення тіл
19.02.2026 22:25 Відповісти
 
 