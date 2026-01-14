На Запоріжжі викрито тяжкі злочини проти дітей у родинах: чотирьом особам повідомлено про підозру

У Запорізькій області викрито тяжкі злочини проти дітей у родинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі справ

За дорученням Генерального прокурора прокурори регіону посилили реагування на будь-які порушення прав дітей. З початку 2026 року викрито низку тяжких злочинів, учинених щодо дітей особами з близького оточення.

Найбільш резонансна справа - спроба продажу малолітньої дитини. Місцевій мешканці повідомлено про підозру у торгівлі людьми та незаконному зберіганні психотропних речовин. За даними слідства, жінка за грошову винагороду та матеріальні блага передала доньку стороннім особам, оформивши так звану "довіреність на розпорядження дитиною".

Дитину негайно вилучено. Вона перебуває під наглядом медиків і соціальних служб.

Також повідомлено про підозру у сексуальному насильстві:

жителю Матвіївської громади - за зґвалтування неповнолітньої падчерки;

жителю Михайлівської громади - за насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини;

мешканцю Запоріжжя - за багаторічне сексуальне насильство та зґвалтування власної малолітньої доньки.

Усі підозрювані у вчиненні злочинів проти дітей перебувають під вартою.

Нагадаємо, впродовж 2025 року правоохоронні органи зареєстрували 162 кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми.

