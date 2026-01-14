На Запоріжжі викрито тяжкі злочини проти дітей у родинах: чотирьом особам повідомлено про підозру

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі справ

За дорученням Генерального прокурора прокурори регіону посилили реагування на будь-які порушення прав дітей. З початку 2026 року викрито низку тяжких злочинів, учинених щодо дітей особами з близького оточення.

Найбільш резонансна справа - спроба продажу малолітньої дитини. Місцевій мешканці повідомлено про підозру у торгівлі людьми та незаконному зберіганні психотропних речовин. За даними слідства, жінка за грошову винагороду та матеріальні блага передала доньку стороннім особам, оформивши так звану "довіреність на розпорядження дитиною".

Дитину негайно вилучено. Вона перебуває під наглядом медиків і соціальних служб.

Також повідомлено про підозру у сексуальному насильстві:

  • жителю Матвіївської громади - за зґвалтування неповнолітньої падчерки;
  • жителю Михайлівської громади - за насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини;
  • мешканцю Запоріжжя - за багаторічне сексуальне насильство та зґвалтування власної малолітньої доньки.

Усі підозрювані у вчиненні злочинів проти дітей перебувають під вартою.

Нагадаємо, впродовж 2025 року правоохоронні органи зареєстрували 162 кримінальні правопорушення, пов’язані з торгівлею людьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальниці служби у справах дітей повідомлено про підозру: роками не реагувала на сексуальне насильство

Повісити цих істот, що знущалися надтДІТЬМИ!!!
Бо омбудсмени з портновськоі шоблою, тільки ЗАБАЛАКАЮТЬ цю тему і ВСЕ!
14.01.2026 12:41 Відповісти
хто буде вішати? 🤔
14.01.2026 12:54 Відповісти
Такі ж прості Українці, як це дієво роблять прості Сирійці чи Іранці, розуміючи, до чого привело непокаране у 2014-17 році, ригоАНАЛЬНЕ зло в Україні!! У них, ніхто не захоті ПАРЖАТЬ і їм не було, - АКАКАЯРАЗНІЦА !!!
14.01.2026 13:05 Відповісти
Нє ... не будуть
14.01.2026 14:05 Відповісти
Ну звичайно не будуть! Це ж не діти-онуки, зеленського-стефанчуків чи аброхамія і тиМошенниці!! Тепер їх будуть ще і утримувати, за гроші цих же ДІТЕЙ та їх родичів і оточуючих, які все це знали і бачили!!!
Можливо, хоть тепер, знайдеться якась кількість ПОРЯДНИХ ЛЮДЕЙ, які стануть на захист цих дітей та дієвого ПОКАРАННЯ цих істот!!
14.01.2026 14:17 Відповісти
гниди у ВР де закони , набагато жорсткіші мають бути , сидять сраки свої протирают !!!!
14.01.2026 12:46 Відповісти
якщо закони не виконуються то їх жорсткість немає ніякого значення
14.01.2026 12:52 Відповісти
 
 