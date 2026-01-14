В Запорожской области раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях: 4 лицам сообщено о подозрении

В Запорожской области раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали дел

По поручению Генерального прокурора прокуроры региона усилили реагирование на любые нарушения прав детей. С начала 2026 года раскрыт ряд тяжких преступлений, совершенных в отношении детей лицами из близкого окружения.

Наиболее резонансное дело - попытка продажи малолетнего ребенка. Местной жительнице сообщено о подозрении в торговле людьми и незаконном хранении психотропных веществ. По данным следствия, женщина за денежное вознаграждение и материальные блага передала дочь посторонним лицам, оформив так называемую "доверенность на распоряжение ребенком".

Ребенок немедленно изъят. Он находится под наблюдением медиков и социальных служб.

Также сообщено о подозрении в сексуальном насилии:

жителю Матвеевской громады - за изнасилование несовершеннолетней падчерицы;

жителю Михайловской громады - за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка;

жителю Запорожья - за многолетнее сексуальное насилие и изнасилование собственной малолетней дочери.

Все подозреваемые в совершении преступлений против детей находятся под стражей.

Напомним, в течение 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали 162 уголовных правонарушения, связанных с торговлей людьми.

