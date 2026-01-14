РУС
В Запорожской области раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях: 4 лицам сообщено о подозрении

В Запорожской области раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях

В Запорожской области раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали дел

По поручению Генерального прокурора прокуроры региона усилили реагирование на любые нарушения прав детей. С начала 2026 года раскрыт ряд тяжких преступлений, совершенных в отношении детей лицами из близкого окружения.

Наиболее резонансное дело - попытка продажи малолетнего ребенка. Местной жительнице сообщено о подозрении в торговле людьми и незаконном хранении психотропных веществ. По данным следствия, женщина за денежное вознаграждение и материальные блага передала дочь посторонним лицам, оформив так называемую "доверенность на распоряжение ребенком".

Ребенок немедленно изъят. Он находится под наблюдением медиков и социальных служб.

Также сообщено о подозрении в сексуальном насилии:

  • жителю Матвеевской громады - за изнасилование несовершеннолетней падчерицы;
  • жителю Михайловской громады - за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка;
  • жителю Запорожья - за многолетнее сексуальное насилие и изнасилование собственной малолетней дочери.

Все подозреваемые в совершении преступлений против детей находятся под стражей.

Напомним, в течение 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали 162 уголовных правонарушения, связанных с торговлей людьми.

Повісити цих істот, що знущалися надтДІТЬМИ!!!
Бо омбудсмени з портновськоі шоблою, тільки ЗАБАЛАКАЮТЬ цю тему і ВСЕ!
14.01.2026 12:41 Ответить
хто буде вішати? 🤔
14.01.2026 12:54 Ответить
Такі ж прості Українці, як це дієво роблять прості Сирійці чи Іранці, розуміючи, до чого привело непокаране у 2014-17 році, ригоАНАЛЬНЕ зло в Україні!! У них, ніхто не захоті ПАРЖАТЬ і їм не було, - АКАКАЯРАЗНІЦА !!!
14.01.2026 13:05 Ответить
гниди у ВР де закони , набагато жорсткіші мають бути , сидять сраки свої протирают !!!!
14.01.2026 12:46 Ответить
якщо закони не виконуються то їх жорсткість немає ніякого значення
