В Запорожской области раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях: 4 лицам сообщено о подозрении
В Запорожской области раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали дел
По поручению Генерального прокурора прокуроры региона усилили реагирование на любые нарушения прав детей. С начала 2026 года раскрыт ряд тяжких преступлений, совершенных в отношении детей лицами из близкого окружения.
Наиболее резонансное дело - попытка продажи малолетнего ребенка. Местной жительнице сообщено о подозрении в торговле людьми и незаконном хранении психотропных веществ. По данным следствия, женщина за денежное вознаграждение и материальные блага передала дочь посторонним лицам, оформив так называемую "доверенность на распоряжение ребенком".
Ребенок немедленно изъят. Он находится под наблюдением медиков и социальных служб.
Также сообщено о подозрении в сексуальном насилии:
- жителю Матвеевской громады - за изнасилование несовершеннолетней падчерицы;
- жителю Михайловской громады - за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка;
- жителю Запорожья - за многолетнее сексуальное насилие и изнасилование собственной малолетней дочери.
Все подозреваемые в совершении преступлений против детей находятся под стражей.
Напомним, в течение 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали 162 уголовных правонарушения, связанных с торговлей людьми.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо омбудсмени з портновськоі шоблою, тільки ЗАБАЛАКАЮТЬ цю тему і ВСЕ!