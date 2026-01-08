Начальнице службы по делам детей сообщено о подозрении: годами не реагировала на сексуальное насилие
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнице службы по делам детей одного из районов области.
Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия
По данным следствия, чиновница была обязана контролировать условия проживания и безопасность детей в детском доме семейного типа. Однако на протяжении многих лет она не реагировала на ситуацию в семье, где дети подвергались особо тяжким преступлениям.
В данное время отец-воспитатель содержится под стражей и обвиняется в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.
Следствием установлено, что он в течение нескольких лет совершал сексуальное насилие над малолетней подопечной, а также развратные действия в отношении других несовершеннолетних воспитанниц и хранил детскую порнографию.
Следствие также установило, что чиновница не провела оценку уровня безопасности для детей, не инициировала рассмотрение ситуации на комиссии по вопросам защиты прав ребенка и не приняла меры для их изъятия из опасной среды.
Даже после эвакуации семьи в 2022 году она, по данным следствия, не обеспечила надлежащего взаимодействия с коллегами из других регионов и не сообщила им об уголовном производстве в отношении отца-воспитателя.
Дети были изъяты из опасной среды и переданы под надзор специалистов только после вмешательства прокуратуры - уже после задержания подозреваемого.
