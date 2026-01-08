Начальнице службы по делам детей сообщено о подозрении: годами не реагировала на сексуальное насилие

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Херсонской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнице службы по делам детей одного из районов области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Ей инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия

По данным следствия, чиновница была обязана контролировать условия проживания и безопасность детей в детском доме семейного типа. Однако на протяжении многих лет она не реагировала на ситуацию в семье, где дети подвергались особо тяжким преступлениям.

В данное время отец-воспитатель содержится под стражей и обвиняется в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

Следствием установлено, что он в течение нескольких лет совершал сексуальное насилие над малолетней подопечной, а также развратные действия в отношении других несовершеннолетних воспитанниц и хранил детскую порнографию.

Следствие также установило, что чиновница не провела оценку уровня безопасности для детей, не инициировала рассмотрение ситуации на комиссии по вопросам защиты прав ребенка и не приняла меры для их изъятия из опасной среды.

Даже после эвакуации семьи в 2022 году она, по данным следствия, не обеспечила надлежащего взаимодействия с коллегами из других регионов и не сообщила им об уголовном производстве в отношении отца-воспитателя.

Дети были изъяты из опасной среды и переданы под надзор специалистов только после вмешательства прокуратуры - уже после задержания подозреваемого.

