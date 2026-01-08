РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11593 посетителя онлайн
Новости Изнасилование детей
1 810 2

Пожилому мужчине, подозреваемому в изнасиловании малолетней внучки, грозит пожизненное заключение

Прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении для насильника

В Сумской области сообщили о подозрении 64-летнему мужчине в изнасиловании малолетней внучки. Прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Установлено, что в 2020 году девочка, которой на тот момент было всего 9 лет, приехала на летние каникулы в деревню. Именно тем летом пожилой мужчина, злоупотребив доверием ребенка, изнасиловал ее впервые. С тех пор он систематически вступал с внучкой в половые сношения.

В то время как в период совместного проживания с семьей девочки в начале полномасштабной войны подозреваемый совершал в отношении ребенка сексуальное насилие, в частности? неоднократно в течение недели.

Только когда девочке исполнилось 15 лет, она решилась рассказать об этом матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Действия подозреваемого квалифицировали как изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, совершенное повторно.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Читайте также: Изнасиловал 13-летнюю дочь гражданской жены, пока та лежала в больнице после родов: мужчина взят под стражу

Автор: 

изнасилование (945) Сумская область (3948) Офис Генпрокурора (2878)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мамаші, котра не займалась дитиною належним чином, знову нічого?
показать весь комментарий
08.01.2026 15:15 Ответить
Кастрація садовими ножицями, а потім вже довічне.
показать весь комментарий
08.01.2026 15:36 Ответить
 
 