Чоловіку похилого віку, підозрюваному у ґвалтуванні малолітньої онуки, загрожує довічне ув’язнення

На Сумщині повідомили про підозру 64-річному чоловікові у зґвалтуванні малолітньої онуки. Прокуратура наполягатиме на довічному ув'язненні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Встановлено, що у 2020 році дівчинка, котрій на той час було лише 9 років, приїхала на літні канікули у село. Саме того літа чоловік похилого віку зловживаючи довірою дитини, зґвалтував її вперше. З того часу він систематично вступав із онукою в статеві зносини.

Тоді як у період спільного проживання з родиною дівчинки на початку повномасштабної війни підозрюваний вчиняв щодо дитини сексуальне насильство, зокрема неодноразово протягом тижня.

Лише коли дівчинці виповнилось 15 років, вона наважилась розповісти про це матері. Жінка звернулась до правоохоронців.

Дії підозрюваного кваліфікуввали як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно.

Нині підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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