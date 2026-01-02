Зґвалтував 13-річну дочку цивільної дружини, поки та лежала в лікарні після пологів: чоловіка взято під варту

У Вінницькій області 39-річному жителю Гайсинського району повідомили про підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки.

Про це повідомили Офіс генпрокурора, прокуратура та поліція Вінниччини, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини злочину

За даними досудового розслідування, підозрюваний проживав разом з матір'ю дитини у цивільному шлюбі. Правоохоронці характеризують їхні стосунки як цивільне подружжя.

Злочин було скоєно у серпні 2025 року. Чоловік скористався відсутністю жінки, яка на той момент перебувала в лікарні у зв'язку з пологами, і зґвалтував її 13-річну дочку.

Мати дитини не підозрювала про скоєне насильство.

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Як виявили злочин

Потерпіла дівчинка протягом тривалого часу мовчала про те, що сталося. Лише згодом вона наважилася розповісти про пережите насильство своїй старшій сестрі.

Після цього старша сестра сповістила про злочин правоохоронні органи, які розпочали розслідування.

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Підозра та запобіжний захід

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за зґвалтування особи, що не досягла чотирнадцяти років.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Суд, розглянувши клопотання слідства, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до завершення досудового розслідування та судового розгляду.

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