Побиття, катування і викрадення людей: у Запоріжжі до 15 років позбавлення волі засуджено експравоохоронця-зрадника

22 грудня 2025 року Дніпровський районний суд м. Запоріжжя засудив колишнього працівника поліції Запорізької області до 15 років позбавлення волі за державну зраду та катування українців під час тимчасової окупації частини регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Правоохоронець перейшов на бік агресора

Прокурори Офісу Генерального прокурора та Запорізької обласної прокуратури довели, що у 2022 році під час тимчасової окупації частини Запорізької області він добровільно перейшов на бік держави-агресора та обіймав керівні посади в незаконних "правоохоронних органах" окупаційної адміністрації.

У серпні 2022 року разом із російськими військовими брав участь у незаконних обшуках у домівках цивільних мешканців Мелітопольського району з проукраїнською позицією, погрожував застосуванням зброї та застосовував фізичне насильство.

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Після побиття потерпілих незаконно утримували у приміщенні колишньої ДАІ в Мелітополі, де до них застосовували насильство та примушували співати російські пісні.

Експравоохоронця визнано винним у:

державній зраді

добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі

жорстокому поводженні з цивільним населенням

Вирок: 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавлення права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, позбавлення спеціального звання "капітан поліції".

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