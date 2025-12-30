РУС
Пытки во время оккупации
Избиения, пытки и похищения людей: в Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорен экс-правоохранитель-предатель

22 декабря 2025 года Днепровский районный суд г. Запорожья приговорил бывшего сотрудника полиции Запорожской области к 15 годам лишения свободы за государственную измену и пытки украинцев во время временной оккупации части региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Правоохранитель перешел на сторону агрессора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Запорожской областной прокуратуры доказали, что в 2022 году во время временной оккупации части Запорожской области он добровольно перешел на сторону государства-агрессора и занимал руководящие должности в незаконных "правоохранительных органах" оккупационной администрации.

В августе 2022 года вместе с российскими военными участвовал в незаконных обысках в домах гражданских жителей Мелитопольского района с проукраинской позицией, угрожал применением оружия и применял физическое насилие.

После избиения потерпевших незаконно удерживали в помещении бывшей ГАИ в Мелитополе, где к ним применяли насилие и заставляли петь российские песни.

Экс-правоохранителя признали виновным в:

  • государственной измене
  • добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе
  • жестоком обращении с гражданским населением

Приговор: 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишение права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 15 лет, лишение специального звания "капитан полиции".

приговор (1304) пытки (894) Запорожская область (3933) Офис Генпрокурора (2869)
Це ще один черговий виродок, один з отих беркутівців, які убивали Українців у 2013-14 роках, за наказом ригоАНАЛЬНИХ швондерів ******!!
Його повісити мало, отого, з кривоОхоронних….
показать весь комментарий
30.12.2025 12:42 Ответить
Найдите и накажите его начальство за проваленную воспитательно-идеологическую работу.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:09 Ответить
Но, позвольте, как же он служил в очистке?!
показать весь комментарий
30.12.2025 13:11 Ответить
Ну як служив...Так як і більшість поліцаїв які зараз їздять з тцк для прикриття "законних" методів викрадення людей.
Люди без совісті і честі, які готові виконувати любі розпорядження "начальтва"
Їм без різниці кому служити.
-Я лише виконував наказ - будуть вони виправдовувати свої злочини.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:09 Ответить
Ростуть ці гниди (навіть незгадую зелених)неначе пісок, що-день на плюс..тьфу невже непотріб виростає так швидко наче гівно
показать весь комментарий
30.12.2025 13:12 Ответить
Нормальна людина мусором не стане....😡😡😡
показать весь комментарий
30.12.2025 13:15 Ответить
Стане! Але система швидко таку людину трансформує в "мєнта", або людина звільниться.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:22 Ответить
якщо в "мєнта" то можливо не самий гірший варіант а от якщо в мусора ...самі розумієте
показать весь комментарий
30.12.2025 13:32 Ответить
Як би звичайний кріпак, то дали б пожиттєво, а мусора і тут пільги.
Мусорський країна.
показать весь комментарий
30.12.2025 13:23 Ответить
"... засуджено експравоохоронця..." - мусора колишніми не бувають. Здобуті на роботі навички "не проп'єш"...
показать весь комментарий
30.12.2025 13:35 Ответить
Бувають. Я багато таких знаю.
показать весь комментарий
30.12.2025 14:08 Ответить
 
 