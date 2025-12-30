Избиения, пытки и похищения людей: в Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорен экс-правоохранитель-предатель

22 декабря 2025 года Днепровский районный суд г. Запорожья приговорил бывшего сотрудника полиции Запорожской области к 15 годам лишения свободы за государственную измену и пытки украинцев во время временной оккупации части региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Правоохранитель перешел на сторону агрессора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Запорожской областной прокуратуры доказали, что в 2022 году во время временной оккупации части Запорожской области он добровольно перешел на сторону государства-агрессора и занимал руководящие должности в незаконных "правоохранительных органах" оккупационной администрации.

В августе 2022 года вместе с российскими военными участвовал в незаконных обысках в домах гражданских жителей Мелитопольского района с проукраинской позицией, угрожал применением оружия и применял физическое насилие.

После избиения потерпевших незаконно удерживали в помещении бывшей ГАИ в Мелитополе, где к ним применяли насилие и заставляли петь российские песни.

Экс-правоохранителя признали виновным в:

государственной измене

добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе

жестоком обращении с гражданским населением

Приговор: 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишение права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 15 лет, лишение специального звания "капитан полиции".

