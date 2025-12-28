Житель Одесщины пытал военного и отобрал у него компенсацию за ранение
В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который напал на раненого военнослужащего с целью завладения его деньгами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении полиции Одесской области.
Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе. По данным следствия, 22-летний мужчина узнал, что его 23-летний знакомый, военнослужащий ВСУ, получил денежную компенсацию за ранение, полученное во время боевых действий. После этого злоумышленник решил завладеть этими средствами силой.
Нападение на раненого военного
По информации полиции, нападавший избил военнослужащего и требовал деньги с его банковской карты. Чтобы сломить сопротивление, он связал потерпевшему руки полимерными стяжками и несколько часов применял физическое насилие. В результате потерпевший был вынужден перевести 29 тысяч гривен на счет злоумышленника.
Из-за лимитов на безналичные операции нападавший заставил военного поехать к банкомату, где тот снял и отдал еще 20 тысяч гривен. После этого злоумышленник отвез раненого в больницу и уехал с места происшествия.
Задержание и ответственность
Вследствие нападения военнослужащий получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа и другие телесные повреждения.
"Фигуранта задержали в течение нескольких часов после совершения преступления. Почти все похищенные средства он успел потратить", - сообщили в полиции Одесской области.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему инкриминируют разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
