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Новости Фото Обворовывание погибших воинов в морге
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Грабил военных, погибших на Купянском направлении: на Харьковщине разоблачен работник морга, - прокуратура. ФОТО

В Харьковской области правоохранители разоблачили работника морга, который присваивал личные вещи украинских военнослужащих, погибших на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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В Харьковской области работник морга обворовывал погибших военных

Причастные к схеме

По данным следствия, в августе 2025 года правоохранители установили, что младшая медсестра морга систематически обворовывала погибших военных. По этому факту открыли уголовное производство, судебное рассмотрение которого продолжается до сих пор.

В ходе дальнейшего расследования следователи установили еще одного причастного к преступлению - коллегу медсестры. Речь идет о младшем медицинском брате Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы".

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Детали схемы

Следствие выяснило, что мужчина присваивал мобильные телефоны погибших украинских воинов. Во время проведения обысков у него обнаружили похищенные гаджеты, которые принадлежали павшим защитникам.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в совершении кражи, совершенной повторно и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Сейчас прокуратура настаивает на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Кроме того, следствие проверяет информацию о возможных других эпизодах краж, к которым может быть причастен подозреваемый.

В Харьковской областной прокуратуре подчеркнули, что такие действия недопустимы. "Подобное пренебрежение памятью воинов, которые ценой собственной жизни защищали государство, является аморальным и недопустимым. Справедливый приговор по этому делу - это вопрос чести для правосудия и долг перед каждым героем", - заявили в ведомстве.

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хищение (670) военнослужащие (6595) морг (46)
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Топ комментарии
+10
виродки... гірші за ворога
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23.12.2025 12:18 Ответить
+6
ну що пацюк нажився на чужому горі ?
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23.12.2025 11:45 Ответить
+4
Де не крадуть в Україні?
В бібліотеці та в школі, мабуть, тільки, бо нічого.

Чомусь згадується філософ, який ходив із ліхтарем і казав "шукаю людину"
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23.12.2025 12:27 Ответить

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