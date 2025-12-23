Грабил военных, погибших на Купянском направлении: на Харьковщине разоблачен работник морга, - прокуратура. ФОТО
В Харьковской области правоохранители разоблачили работника морга, который присваивал личные вещи украинских военнослужащих, погибших на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Причастные к схеме
По данным следствия, в августе 2025 года правоохранители установили, что младшая медсестра морга систематически обворовывала погибших военных. По этому факту открыли уголовное производство, судебное рассмотрение которого продолжается до сих пор.
В ходе дальнейшего расследования следователи установили еще одного причастного к преступлению - коллегу медсестры. Речь идет о младшем медицинском брате Чугуевского отделения ГСУ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы".
Детали схемы
Следствие выяснило, что мужчина присваивал мобильные телефоны погибших украинских воинов. Во время проведения обысков у него обнаружили похищенные гаджеты, которые принадлежали павшим защитникам.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в совершении кражи, совершенной повторно и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Сейчас прокуратура настаивает на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, следствие проверяет информацию о возможных других эпизодах краж, к которым может быть причастен подозреваемый.
В Харьковской областной прокуратуре подчеркнули, что такие действия недопустимы. "Подобное пренебрежение памятью воинов, которые ценой собственной жизни защищали государство, является аморальным и недопустимым. Справедливый приговор по этому делу - это вопрос чести для правосудия и долг перед каждым героем", - заявили в ведомстве.
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